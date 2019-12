El drama de Juanfer y la familia Quintero: Nueva pelea con el Ejército de Colombia por la desaparición de su padre

El progenitor del crack de River desapareció mientras prestaba el servicio militar en 1995; el 10 cafetero apenas tenía dos años.

El nombramiento del general Eduardo Zapateiro Altamiranda como nuevo comandante del Ejército Nacional de desató el rechazo y la molestia en la familia de Juan Fernando Quintero, pues éstos aseguran que el alto oficial está directamente implicado en la desaparición del padre del astro de .

Y es que a Jaime Enrique Quintero Cano, padre del futbolista cafetero, se le vio por última vez el primero de marzo de 1995, cuando fue trasladado para que prestara el servicio militar en la Brigada XVII en Carepa, Antioquía, unidad en comandaba el entonces capitán Zapateiro, quien habría ordenado su retorno a Medellín por presunto mal comportamiento, pero don Jaime no regresó a la capital antioqueña y nunca se volvió a saber de él.

"Uno no entiende por qué a las personas que cometen este delito de desaparición forzado los premian, esto ha sido muy doloroso para toda la familia y no entiendo porque lo ascienden. Nosotros queremos saber qué pasó con nuestro hermano, él (Zapateiro) que fue la persona implicada, que nos diga a nosotros qué pasó, de frente, que no los diga por favor”, dijo Carlos Quintero, tío del jugador, en diálogo con Caracol Radio.

Señor Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda. ¿ Que hicieron con mi hermanos? pic.twitter.com/fLOC4m8Lz7 — Silvia Quintero (@silviadedios5) March 7, 2016

De igual manera, Silvia Quintero, su tía, manifestó: "Si él estuviera interesado ayudaría a saber qué pasó con mi hermano. Debe darnos razón de qué hizo con él o qué lo mandó a hacer. Él era el capitán de instrucción, es decir, dio la orden del supuesto cambio con el que nunca volvimos a saber de mi hermano".

Por su parte, el Ejército Nacional se pronunció al respecto y envió un comunicado en el que lamentó la desaparición del padre de Juanfer, pero salió al paso de las acusaciones de la familia Quintero asegurando que ningún agente del Estado se ha visto involucrado en el crimen.

"No existe prueba alguna de la responsabilidad de los servidores públicos ni por acción ni por omisión por la presunta desaparición del señor Jaime Enrique Quintero Cano. Lamentamos profundamente el hecho victimizante sufrido por la familia Quintero Cano, el cual deja en evidencia el actuar de grupos ilegales en esa zona, y que condujo a la desaparición del señor Quintero", dice el comunicado.

Juanfer no se ha pronunciado al respecto.