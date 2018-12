El drama de Centurión: el temporal destruyó la casa de su familia

El jugador de Racing mostró en las redes sociales cómo quedó la vivienda de sus familiares luego de las tormentas.

Ricardo Centurión no tendrá el final de 2018 soñado. En esta oportunidad, nada tiene que ver el fútbol con el mal momento que está viviendo el jugador de Racing, quien a través de su Instagram mostró cómo el temporal del último fin de semana destruyó la casa de Sarandí donde viven sus familiares .

" Un día triste. El mal tiempo se llevó todo, pero me quedo con que esta familia no se rinde. Seguro no voy a ser noticia, pero mi familia como la de muchos la pasó mal. Gracias Víctor Blanco por la mano grande que nos brindó. Vamos a seguir luchando", escribió Ricky, que además publicó un video en el que exhibe cómo quedó la vivienda.