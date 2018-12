El domingo en la Premier League: Chelsea, City y United hacen los deberes

La jornada se cierra sin sorpresas en Inglaterra, donde el equipo de Solskjær sigue intratable.

Este domingo no hubo lugar para las sorpresas en Inglaterra, donde Chelsea, Manchester City y Manchester United han cumplido con sus deberes y contaron por victorias sus respectivos compromisos.

ASÍ QUEDA LA TABLA DE LA PREMIER LEAGUE

La jornada comenzó con el triunfo del Chelsea en el derbi de Londres frente al Crystal Palace. Como visitantes, los Blues consiguieron los tres puntos gracias al solitario gol del mediocampista francés N'Golo Kanté. El futbolista campeón del mundo en Rusia 2018 anotó tras una buena asistencia de David Luiz para poner cinco puntos de ventaja entre los de Maurizio Sarri, cuartos clasificados del campeonato, y el Arsenal, quintos en la tabla.

El domingo continuó con el Manchester City recuperándose de la derrota ante el Leicester. Los de Pep Guardiola no podían permitirse volver a pinchar si querían seguir la estela del Liverpool, y no se lo permitieron. Ganaron con claridad a un Southampton que lucha por no descender y quedaron a siete puntos del líder, el Liverpool de Jurgen Klopp. David Silva abrió la cuenta para los Citizen, mientras que Hojbjerg empató transitoriamente en la primera parte. Antes de irse al descanso, sobre el final de la etapa inicial, un autogol de Ward-Prowse y un tanto de Sergio Aguero sentenciaron en favor de los campeones vigentes.

A la misma hora que el City jugaba el West Ham de Manuel Pellegrini en casa del Burnley. Pero a los Hammers no les fue nada bien frente a un rival que, pese a ganar, sigue en zona de descenso. El conjunto que dirige el ex técnico del Villarreal, Real Madrid y Málaga cayó 2-0 por los goles de Wood y McNeil.

El artículo sigue a continuación

Por último, el Manchester United de Ole Gunnar Solskjær sigue intratable. Con Paul Pogba como gran figura de la noche y autor de un doblete, los Red Devils vencieron 4-1 al Bournemouth para acercarse al Arsenal y dejar claro que el año próximo pelearán por un puesto en la Liga de Campeones. Con tres victorias consecutivas cierra el año el ex equipo de José Mourinho, cuya salida dio aire al cuadro de Old Trafford. Rashford y Lukaku marcaron los otros goles ante un Bournemouth que está duodécimo en la clasificación.

PARTIDOS DEL DOMINGO

Crystal Palace 0-1 Chelsea

Burnley 2-0 West Ham

Southampton 1-3 Manchester City

Manchester United 4-1 Bournemouth

RESULTADOS DEL SÁBADO

Tottenham 1-3 Wolves

Brighton 1-0 Everton

Leicester City 0-1 Cardiff City

Watford 1-1 Newcastle

Fulham 1-0 Huddersfield Town

Liverpool 5-1 Arsenal