El día que Scaloni ganó en la altura de Bolivia

El actual entrenador de la Selección argentina fue titular cuando la Albiceleste consiguió su último triunfo en La Paz, hace ya 15 años.

De todos los futbolistas que vistieron la camiseta de la Selección argentina desde 1901 hasta la fecha, sólo 38 pueden jactarse de haberle ganado a Bolivia en La Paz. La buena noticia para la Albiceleste es que uno de ellos estará en el banco de suplentes en el duelo que se disputará este martes en el Hernando Siles por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para 2022.

Lionel Scaloni fue uno de los futbolistas que disputó el encuentro del 26 de marzo de 2005, por la 12° fecha del camino rumbo a 2006, en el que el equipo que dirigía José Pekerman derrotó 2-1 a la Verde, cortó una racha de 32 años sin victorias albicelestes en la capital boliviana y consiguió el tercer -y hasta ahora, último- triunfo argentino en La Paz en la historia. 15 años después de aquel encuentro, ahora desde el rol de entrenador, el santafesino buscará una nueva hazaña en el techo del mundo.

A lo largo de la historia, los distintos técnicos que tuvieron que viajar al Hernando Siles aplicaron diferentes estrategias: desde aquel Equipo Fantasma que debía pasar dos meses aclimatándose a la falta de oxígeno hasta los carteles de Diego Armando Maradona incitando a sus jugadores a "gambetear" a la altura, cada DT tuvo su plan. Y casi ninguno resultó. ¿Cómo hizo, entonces, aquel equipo para conseguir los tres puntos en un escenario donde no se juega al fútbol en igualdad de condiciones?

En aquella doble fecha, debía enfrentar a en el Monumental apenas cinco días después del encuentro en La Paz. Una situación que se presentaba incómoda: el desgaste excesivo al que se exponen los jugadores en la altura podía complicar su recuperación de cara al encuentro contra el combinado cafetero. Por ese motivo, el entrenador decidió evitar los riesgos y armó dos equipos completamente diferentes para afrontar cada uno de los partidos: sólo dos futbolistas se repitieron en las dos alineaciones (el arquero, Roberto Abbondanzieri, y Esteban Cambiasso) y los otros nueve que disputaron el segundo encuentro ni siquiera viajaron a .

Para el encuentro contra la Verde, el DT dejó de lado a la base titular de su equipo y armó una formación con futbolistas jóvenes y veloces, con fuerte vocación defensiva y capacidad para intentar aprovechar algún contragolpe. De los once que iniciaron en el Hernando Siles, apenas tres futbolistas eran de ataque: Maxi Rodríguez y los autores de los goles, Luciano Figueroa y Luciano Galletti. De los otros siete jugadores de campo, dos eran mediocampistas de corte (Aldo Duscher y Cambiasso) y los otros cinco, defensores: Leandro Cufré, Nicolás Burdisso y Gabriel Milito conformaron la línea de tres centrales y Scaloni y Clemente Rodríguez fueron los carrileros.

Desde el inicio del partido, la Albiceleste se plantó ordenada en campo propio y dejó a sus dos delanteros aislados contra la línea de fondo rival, siempre lista para una transición rápida en caso de recuperar la pelota. Así, tuvo las mejores ocasiones durante el primer tiempo, a punto tal que cuando José Castillo marcó el 1-0 para el local a los cuatro minutos del complemento, el resultado era injusto. Sin embargo, Figueroa igualó a los 13 en una pelota parada y apenas cinco minutos después, Galletti se fue mano a mano luego de una recuperación de Cambiasso en mitad de cancha y dio vuelta la historia.

Con la ventaja, Pekerman metió a Leonardo Ponzio por Maxi Rodríguez para reforzar el bloque defensivo y reemplazó a la dupla ofensiva con Rodrigo Palacio y Rolando Zárate, en busca de aire fresco en caso de que hubiera alguna otra contra. Pero el resultado no se movería.

Con aquella experiencia en la espalda, Scaloni prepara el partido de este martes. Las condiciones son diferentes, no sólo porque Argentina ya disputó su otro compromiso de esta doble jornada, sino porque prácticamente no tuvo tiempo para entrenar al equipo. En principio, su idea sería repetir varios de los nombres que jugaron frente a , aunque no habría que extrañarse si decide apostar por una estretegia similar a la de su maestro.