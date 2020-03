El día que Garcé le quiso pegar a Riquelme, pero lesionó a Colazo

El Chino contó que la patada más dura de su carrera fue en un Colón - Boca de 2011 y tuvo un destinatario diferente al que él esperaba.

Ariel Garcé es mayoritariamente recordado entre los hinchas de fútbol por dos cuestiones: su inesperada convocatoria al Mundial de 2010 y el planchazo que le dio a Fabián Vargas en el partido de ida de las semifinales de la 2004 entre River y Boca, que le valió la expulsión sobre el final del primer tiempo. Sin embargo, el propio Chino considera que esa acción no fue la más violenta que protagonizó en su carrera, sino que hubo otra peor, también contra el Xeneize y con una particular historia detrás.

Según contó el tandilense en una entrevista con el diario La Nación, la peor patada que pegó en sus 15 años de trayectoria profesional fue el 27 de marzo de 2011, en la derrota 1-0 de frente a Boca como local, por el Clausura 2011. Y el destinatario no fue a quien le había apuntado: el defensor buscaba golpear a Juan Román Riquelme, pero el lastimado resultó ser Nicolás Colazo.

"Con Riquelme nunca me llevé bien, no me agradaban sus formas, y nos hemos puteado en la cancha. En ese partido nos metió un tiro libre al ángulo, perdíamos 1-0, yo estaba medio enloquecido y le dije a Loustau, que era nuevito: 'Dame una para Riquelme, una sola'.Lo volví tan loco, que cuando faltaban cinco minutos me hizo como un gesto de aprobación. O eso me pareció a mí. Lo salí a buscar, pero Riquelme tocó de primera, yo venía con el envión, no me pude frenar y lo levanté por el aire a Colazo. Loustau me expulsó", recordó Garcé.

El exdefensor, incluso, reveló que sigue sin tener buena onda con Román: "Hace no mucho nos cruzamos en Mar del Plata, yo iba con Placente, que es amigo de ambos. Él se paró a saludarlo y yo seguí de largo, se ve que es algo mutuo".

Respecto a aquella acción con Vargas en la Libertadores, el Chino explicó: "Quedó en la selección de las mejores patadas, ¿no? Me dieron un pase, se me fue larga y me tiré para enganchar la pelota, quise traerla, pero Vargas la tocó justo y le di. No quise pegarle; si hubiera querido, lo rompía todo. De hecho, ni siquiera le rompí la media. No digo que estuvo bien, eh, pero no fui a lastimar".

Más allá de haber visto la roja y de perderse el partido de vuelta de esa serie, el exdefensor considera que aquella patada significó el final de su carrera en el Millonario: "Muchos festejan esa plancha, pero al final fue la que me terminó echando de River. Yo había vuelto de , los dirigentes venían hablando con mi representante para recomprarme y después de esa plancha no llamaron más y me fui al terminar el semestre".