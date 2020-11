El día que Diego Maradona jugó por Universidad Católica en San Carlos

Aquel día, no consiguió un título, tampoco un triunfo y ni siquiera festejó goles a favor. Sin embargo, la memoria, la más selectiva, no falla y recuerda la fecha cada vez que puede y en dónde puede.

Con la canción que le dedicó el cordobés Rodrigo (“La mano de Dios”), y ante una ovación que erizó pieles y mostró alguna que otra lágrima, Diego Armando Maradona -que este miércoles falleció a los 60 años- apareció un 2 de marzo de 2006 con la camiseta de La Franja, en el estadio San Carlos de Apoquindo, para jugar un amistoso contra el seleccionado chileno.

Hoy, tras su sensible partida, en Goal recordamos ese histórico episodio que quedará inmortalizado para contar de generación a generación.

El encuentro, organizado por el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), se llevó a cabo para homenajear a Nelson Tapia, Pedro Reyes, Nelson Parraguez, Fabián Estay y Marcelo Salas.

