El cuadro de la Copa América 2019: cómo quedaron los cruces de cuartos de final

Así se disputarán los duelos decisivos de la competición continental y ya se perfilan las semis.

Terminó la fase de grupos de la Copa América 2019. Los equipos participantes y los hinchas ya vieron el cuadro del torneo para saber quiénes son sus adversarios en las siguientes fases, empezando por los cuartos de final.

EL CUADRO DE LA COPA AMÉRICA

Así es el cuadro de la 2019, con las posibilidades de cada equipo y los estadios en los que se jugarán.

🚨 Señoras y señores... ¡HABEMUS CUARTOS DE FINAL!



🤔 ¿Quién crees que sea campeón? pic.twitter.com/Gy3V8gS6eK — Goal en español (@Goal_en_espanol) 25 de junio de 2019

CUARTOS DE FINAL

PARTIDO 19 - jueves 27/06: Brasil vs (Porto Alegre, Arena do Gremio)

PARTIDO 21 - viernes 28/06: vs (Río de Janeiro, Estadio Maracaná)

PARTIDO 20 - sábado 28/06: vs (Sao Paulo, Arena Corinthians)

PARTIDO 22 - domingo 29/06: vs Perú (Salvador, Arena Fonte Nova)

SEMIFINALES

PARTIDO 23- martes 2 de julio: Ganador del Brasil vs Paraguay vs Ganador del Venezuela vs Argentina (Belo Horizonte, Estadio Mineirao)

PARTIDO 24- miércoles 3 de julio: Ganador del Colombia vs Chile vs Ganador del Uruguay vs Perú (Porto Alegre, Arena do Gremio)

TERCER LUGAR

PARTIDO 25- Perdedor del partido 23 vs Perdedor del partido 24 (Sao Paulo, Arena Corinthians)

FINAL

PARTIDO 26- Ganador del partido 23 vs Ganador del partido 24 (Río de Janeiro, Estadio Maracaná)