El críptico mensaje de Zárate en las redes sociales: ¿palito para Vélez?

Luego de una semana en la que recibió críticas por parte de jugadores y dirigentes, el delantero de Boca rompió el silencio en Instagram.

Todo empezó con los rumores de que su renovación en Boca podía estar en peligro. A Mauro Zárate se le termina el vínculo con el Xeneize el 30 de junio y las partes todavía están negociando. Pero la incertidumbre llevó a más de uno a empezar a pensar en un posible regreso del delantero a Vélez, lo que reavivó el rencor no solo de hinchas, sino hasta de jugadores y dirigentes.

"No creo que sea bienvenido en este plantel. Fue algo muy grande lo que pasó con él, nadie se olvida", comentó Lucas Robertone en TNT Sports. Pero lo que dijo la promesa del Fortín fue reforzado por Mariano Lizardo, cabeza del departamento de legales: "A la gilada y a los traidores le hago la cruz... Terminen con el humo. No vuelve más". "Se fue porque quería jugar en la Selección argentina y ganar la Libertadores. Hasta que no juegue en la selección y gane la Libertadores, tiene las puertas cerradas", completó Pablo Cavallero, manager del club.

Zárate, claro, no se quedó callado y decidió romper el silencio a través de su red social predilecta: Instagram. "Ya hice lo que tenía que hacer y gratis. Toy (sic) donde quiero", escribió. Su futuro, por ahora, es una incógnita, pero lo que sigue más vigente que nunca es el resentimiento.