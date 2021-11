El COVID-19 vuelve a golpear a Colo Colo: otra vez en alerta por posible nuevo contagio

Colo Colo sigue sumando problemas con los contagios por COVID-19. Y es que este martes, luego de los test de rutina aplicados al plantel, se confirmó la existencia de un nuevo positivo a la espera del PCR de confirmación.

Cabe recordar que el Cacique se encuentra concentrado en una “burbuja sanitaria” en la antesala a lo que será su último partido en el Campeonato Nacional 2021, este sábado 4 de diciembre, frente a Deportes Antofagasta en el Calvo y Bascuñán.

El cuadro que dirige Gustavo Quinteros debe vencer a los Pumas y esperar un tropiezo de Universidad Católica ante Everton para forzar a un partido de definición.

En caso de confirmarse este nuevo caso, los albos llegarán aún más diezmados debido a que los integrantes contagiados que no estuvieron en la caída en manos de Unión Española tampoco podrán participar en dicho cotejo.

“Las identidades no podemos darlas, pero no estarán para el duelo con Antofagasta, eso ha sido comunicado por el equipo médico de Colo Colo. Tenemos que hacer los análisis. Es una situación difícil y dura, siempre se van a buscar responsabilidades. Yo soy de la idea de que tenemos que evaluar. No es el momento de pegarle en el suelo a nadie. Tenemos un agradecimiento gigante para los jugadores y cuerpo técnico. Es el momento de estar unidos”, expresó hace unos días el presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares.

"Es lamentable, nosotros cumplimos todos los protocolos, estamos en una burbuja, comemos solos en las habitaciones, compartimos lo mínimo, no nos vestimos en el camarín y que estos antígenos sigan saliendo positivos es triste, pero el covid es así, el virus que nos afecta a nivel país y mundial es así. Tienes un mínimo contacto en el día y te puedes contagiar, si es por eso no podriamos siquiera entrenar para no tener contacto, es lamentable pero estamos enfocados en este fin de semana, la opción que nos queda, nos estamos aferrando al máximo con eso", sostuvo el capitán Gabriel Suazo.