El costado sensible de Arturo Vidal y Arthur Melo fuera de las canchas

El chileno y el brasileño, compañeros en Barcelona, demostraron su amor por los animales en las redes sociales.

El amor de Arturo Vidal por los caballos es conocido. El chileno, que alguna vez contó que de no haber sido futbolista habría buscado un trabajo en el mundo de la hípica, tiene un lucrativo criadero de equinos en su país y suele compartir en las redes sociales imágenes de sus animales, a quienes recurre en sus ratos de ocio.

Esta vez, el mediocampista subió a su cuenta de Twitter una serie de fotos junto a un caballo tordillo, acompañada de una particular reflexión: "Hasta que no has amado un animal, una parte de tu alma permanece dormida". La sensible frase del jugador captó la atención de su compañero en el club catalán Arthur Melo, quien celebró el mensaje con aplausos.