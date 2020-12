El contundente reclamo de Los Del Sur a los dueños de Atlético Nacional

El HT en redes sociales pidiendo la salida de Carolina Ardila fue tendencia en Colombia entre lunes y martes.

La barra popular del cuadro Verdolaga sacudió las redes sociales en la noche de este lunes, luego de dar a conocer una carta abierta dirigida al dueño del club, Antonio José Ardila, solicitado la salida de la institución nada menos que de su hija Carolina Ardila Zurek, a raíz de los manejos y conflictos de intereses que supuestamente ha ejercido desde hace tres años.

Con el hashtag #FueraCarolinaArdilaDeNacional, Los Del Sur sentaron su posición respecto a la crisis administrativa que se ha reflejado en pobres resultados deportivos desde que Ardila Zurek empezó a tener voz y voto en el cuadro antioqueño. La solicitud de la barra fue ampliamente acogida entre los aficionados en redes sociales y el HT fue tendencia en hasta bien entrado el día martes, con más de 20 mil trinos al respecto.

No es la primera vez que el nombre de la ahora representante de jugadores, mediante su empresa Elite Player, queda expuesto ante la hinchada del club paisa. El pasado mes de mayo del 2019, Ardila Zurek concedió su primera entrevista ante los medios, en medio del desconocimiento generalizado de la parcialidad por su rol dentro de . En aquel momento reconoció haber acercado varios jugadores a las directivas del club y "tener entre 8 y 10" futbolistas en el plantel profesional del equipo.

La carta también señala que desde la llegada de Ardila Zurek la política de contratación del club se vio seriamente afectada por una notable disminución de la inversión para reforzar convenientemente al equipo, algo que ha afectado el desempeño deportivo y que luego de tres años solo ha sumado una Copa Colombia en 2018, así como una serie de sonados fracasos consecutivos en Liga y torneos internacionales.

La tendencia y protesta se ha mantenido en buena parte de la afición, que continúa cuestionando la presencia de la hija del dueño en la institución, en las diferentes publicaciones que ha hecho el club en sus redes sociales oficiales.

Carta abierta de Los Del Sur al Atlético Nacional:

Carta abierta a Antonio José Ardila (y a Carolina Ardila Zurek)

Doctor Antonio José, desde su llegada en 1996 nuestro club amado conquistó más de la mitad de nuestra gloria. Gracias a su entusiasmo por el equipo, su pasión por el universo Atlético Nacional y su sed de éxito y victoria, pudimos llegar a lo más alto del mundo a través de un matrimonio sagrado entre directivos, cuerpo técnico, jugadores e hinchada, en el que casi siempre fuimos invencibles.

Su cercanía con el equipo, su preocupación e inversión constante en el mismo, casi siempre fue correspondida por los jugadores en la cancha y la multitudinaria hinchada en la tribuna. De esa manera nos convertimos en el equipo más ganador del fútbol colombiano y nos fortalecimos como el equipo deportivo más querido por la mayoría del país.

Pero desde hace unos años las cosas cambiaron, la llegada de la señora Carolina Ardila y su figuración actual como dueña y “doliente” principal le han cambiado el rumbo al equipo. Este, se ha extraviado en las consecuencias de un gran conflicto de intereses de quien ahora no se preocupa por la gloria deportiva del equipo sino por la venta de jugadores y el crecimiento de su empresa “Elite Player” que maneja esos mismos jugadores y allí, en implícitas pero evidentes consecuencias, nuestro club amado ha entrado en un bache de descoordinación entre dueños, directivos, varios cuerpos técnicos, muchos jugadores y toda la hinchada.

Hemos sentido que las cosas cambiaron con pésimos e insoportables resultados para la institución, como 7 torneos sin ganar nada y casi 3 años de total sequía. El panorama es aún más oscuro ante algunas políticas institucionales que parece se impusieron definitivamente desde la llegada de Carolina, tales como no volver a invertir en una nómina de la altura del equipo, el no posibilitar el regreso de ídolos de la institución como Mejía y Macnelly (aunque hay que decir para hacer honor a la verdad, que cuando una representación de la hinchada contactó a Mejía, este no se mostró muy interesado en venir) y de esta manera, quedamos muy preocupados por como el prestigio construido en los últimos años se arriesgue por caprichos, intereses personales, o peor aún, por el desconocimiento del significado real y popular de Atlético Nacional para millones de hinchas.

La hinchada pide cambios y exige resultados para hacer honor a la frase que nos hizo grandes en 2016… “Vamos todos juntos”, dirigentes, cuerpo técnico, jugadores e hinchada. Los Del Sur Siempre Presentes!