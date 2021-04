El Comité de Competición decide abrir expediente extraordinario a Juan Cala

El máximo organismo del fútbol español toma medidas y Competición decide abrir expediente para esclarecer el presunto caso de racismo

El 'caso Diakhaby' sigue su curso. El Comité de Competición de la RFEF, reunido este miércoles estudió, entre otras cosas, el tema del caso Cala-Diakhaby. Al respecto, el órgano federativo ha decidido que el Comité de Competición le abra expediente extraordinario a Cala, tras recibir un informe de Integridad y también un escrito del Valencia CF.

Tras recibir un escrito trasladado por el Departamento de Integridad, el Comité ha procedido a abrir un expediente para esclarecer los hechos acaecidos durante el transcurso del partido que disputaron la pasa jornada el Cádiz y el Valencia, donde Mouctar Diakhaby acusó a Juan Cala de haberle proferido un insulto de carácter racista, algo que negó el jugador amarillo.

Competición, ahora, designará un juez instructor que se encargue de dirigir la investigación. Tendrá un mes para recabar pruebas documentales, así como testimonios de jugadores, técnicos y dirigentes. Cumplido ese tiempo, el magistrado puede tomar dos decisiones: elevar una propuesta de sanción para Juan Cala o decretar el sobreseimiento de la causa.

El Cádiz reacciona tras conocer la noticia

Ante la confirmación de la apertura de expediente a Juan Cala por parte del Comité de Competición a instancias del departamento de Integridad de la RFEF, el Cádiz CF ha hecho público un comunicado donde aplaude que "la RFEF abra una investigación ante las acusaciones que se han vertido sobre nuestro jugador", al tiempo que espera que "se llegue hasta el final del proceso de investigación".

Eso sí, el Cádiz matiza: "Si la investigación finaliza, como estamos seguros, resolviendo la concurrencia de una acusación injusta a nuestro jugador Juan Cala, ese mismo organismo, siguiendo el mismo criterio, deberá tomar las medidas necesarias para que los que hayan acusado sin ningún tipo de pruebas sean sancionados".

Cala dice estar en estado de "shok" y niega las acusaciones

"Yo estoy en estado de shock, nadie del Valencia me dice nada, sólo el delegado. Nadie me dice nada. Llevo 12 años de profesional, se me está acusando algo de lo que no soy. He estado en 4 ligas, he convidido con gente de todos los sitios: chinos, africanos, españoles, sudamericanos e ingleses. He estado con Benajmín y Kanouté prestando ayuda humanitaria, ahí está la hemeroteca", ha dicjho el central del Cádiz.

Quiere aclararlo con Diakhaby: "No tengo problema en sentarme con Diakhaby en una habitación. He sufrido un linchamiento sin pruebas. Se han arrimado a ganar protagonismo. Lo que tendría que haber pasado es que habláramos los dos, le explicaba lo que he dicho y ya está. No hay racismo en el fútbol español, hay jugadores de todos lados en cada equipo y están súper integrados".

Por qué no ha hablado antes: "Yo quería salir a hablar después del partido y el presidente me recomienda que no, que todo lo que diga lo van a utilizar en mi contra porque ya me han juzgado. Al día siguiente le pedí convocar una rueda de prensa, he salido cuando el club ha visto oportuno".

Diakhaby: "En Cádiz un jugador me llamó negro de mierda, espero sanciones"

Por su parte, Mouctar Diakhaby ha roto su silencio tras lo ocurrido y ha dado su versión de los hechos y ha pedido a LaLiga que busque pruebas de lo ocurrido y pueda llegar a sancionar al jugador del Cádiz. "Quiero hablar de lo que pasó en Cádiz el domingo. Después de dos días estoy muy tranquilo y quiero hablar. El Cádiz el domingo hay un jugador que me insulta y me dice "Negro de mierda" El jugador me dice eso y eso es intolerable no puede consentir eso. Habéis visto todos mis reacciones. Eso no puede pasar en la vida normal y sobre todo en el fútbol que es un deporte de respeto", explica.

Además, explica que un jugador del Cádiz se ofreció a que Cala pidiera disculpas: "Después de eso, yo y mis compañeros hemos decidido ir al vestuario que era una buena decisión y luego un jugador de ellos ha dicho a un jugador nuestro que si Cala se excusa, volvemos al campo. Yo y mis compañeros hemos dicho no, que las cosas no son así. No puedes hacer algo y excusar y pasar así"

"Hoy me siento bien, pero me ha dolido muchísimo, pero es la vida. Espero que LaLiga van a hacer cosas, tomar soluciones para tener pruebas para que se vea todo y se aclare y ya está. Quiero agradecer al Valencia CF, a mis compañeros, a los entrenadores, el cariño y la solidaridad que me han dado y a la afición. Quiero decir a todos que estoy bien. Gracias muchísimas gracias", finaliza Diakhaby.

¿Cómo se castiga un episodio racista entre jugadores en el fútbol español? En Goal tratamos de poner algo de luz sobre el asunto, porque existe bastante desconocimiento sobre el reglamento y su aplicación en hipotéticos casos de compoartamientos, conductas o insultos racistas. En primer lugar, cabe decir que si el acto racista es considerado muy grave,puede implicar la privación de licencia de dos a cinco años al futbolista.

Si la legislación deportiva entiende que se trata de un caso grave, se le aplicaría al jugador un mínimo de cuatro encuentros de sanción. En todo caso, en ambas circunstanticas se abrirían diligencias de procedimiento extraordinario,a cargo de un juez instructor del caso. Y tanto si el suceso es considerado grave como muy grave, llevaría aparejada una sanción económica.