El comienzo del torneo Apertura 2020 podría retrasarse

Tras la cancelación del Clausura, el siguiente torneo estaba estipulado para finales de julio y principios de agosto.

La Liga Nacional de Honduras ya dejó atrás el Clausura 2020 al dar por cancelado el torneo, debido al coronavirus, y ahora todo se enfoca en la próxima temporada, que se abre con el Apertura 2020 aunque con una fecha de inicio que estaría lejos de lo programado.

“Establecer condiciones o decir que va a arrancar en julio, agosto o septiembre sería un poco aventurado asegurarlo por ahora", dijo Wilfredo Guzmán, presidente de la Liga Nacional.

La Secretaría de Salud considerá que el pico de infectados por el Covid-19 podría darse en junio, lo que dificultaría el regreso a los entrenamientos de los planteles y que daría poco margen para llegar a punto al campeonato.

"No sabemos en qué etapa del COVID-19 estaremos, si tendremos bajo o alto el nivel, no sabemos”, amplió el dirigente. No obstante, se prometió colaborar con los equipos para que pueda afrontar los gastos sanitarios para garantizar el regreso a la actividad.