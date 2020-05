El Colonia anuncia tres positivos por coronavirus

La ha sido una de las primeras ligas en regresar a los entrenamientos. El torneo de la regularidad en decretó el regreso de los equipos a los entrenamientos, aunque eso sí, en grupos reducidos por el momento.

A pesar de esto, el Colonia ha aportado la mala noticia de la jornada. El cuadro coloniensegripinense ha anunciado, a través de un comunicado, que tras hacer test a todos los miembros de su plantilla, tres personas han dado positivo por coronavirus.

El artículo sigue a continuación

Esto se produce después de que la DFL empezara a realizar las pruebas a todos los conjuntos de las dos máximas categorías del fútbol germano.

After testing positive for the #coronavirus, three people at #effzeh are now in quarantine. The group training can continue as planned. All infos 👇 https://t.co/gu4iqJrCNR