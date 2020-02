El City insiste tras la sanción UEFA: Guardiola cumplirá su contrato

La UEFA castiga al conjunto "citizen", pero al club inglés le queda la apelación ante el TAS..y confía en que Pep se quedará

Después de la tormenta, llega la calma. Tras el anuncio de la UEFA de la prohibición de competir durante dos años y medio en la Champions League, el sigue confiando en que su apelación conseguirá frenar el impacto de esta "bomba" y considera que la decisión de expulsarles de la Champions será revocada. La UEFA emitió el castigo, que incluye una multa de 30 millones de euros (£ 25m / $ 33m), al City el viernes por infringir las reglas del Fair Play financiero. El City criticó el fallo y confirmó que apelarán la decisión a través de la corte de arbitraje. El club sigue confiando en que la apelación tendrá éxito y dijo en un comunicado que tienen "evidencia irrefutable" para respaldar su negación de cualquier delito.

La pregunta que se hacen ahora los aficionados al fútbol es sencilla: ¿Qué pasa ahora con las estrellas del City y con el futuro de Pep Guardiola después de la sanción de la UEFA? El club sigue explicando que la sentencia se verá revocada y transmite a los periodistas sensación de calma en todo momento. La noticia de la prohibición de la UEFA provocó una gran conmoción en el primer equipo "citizen", pero el club buscó tranquilizar a los jugadores en una reunión del equipo en las últimas 24 horas y contó a los jugadores que aún no está dicha la última palabra en ese asunto.

Por otro lado, los dirigentes del City confían en seguir jugando la Liga de Campeones la próxima temporada. Fuentes del City consultadas por Goal insisten en que el club funcionará normalmente con Guardiola y que el técnico de Santpedor cumplirá su contrato de manera íntegra. El castigo aumentó las especulaciones de que el catalán podría no cumplir su contrato y buscar otro club en el próximo verano, pero fuentes del City insisten en que, haya sanción de UEFA o no, Guardiola no se irá del club y agotará su contrato en el Etihad.

El fútbol mundial está pendiente de saber qué pasará con el Manchester City y si será finalmente castigado con quedarse fuera de la Champions. Eso sí, desde el City se traslada un mensaje de puertas hacia afuera: Guardiola cumplirá su contrato.