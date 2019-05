El Cholo y once más

Sería una casa de locos si no estuviera el Cholo. El Atleti es un club que tiende a autolesionarse, sobran los motivos que diría Sabina y son conocidos por todos. No es fácil luchar contra ello porque los socios tienen voz pero no voto. Ante semejante realidad, a los colchoneros les ha tocado la lotería con Simeone. Si no fuera por él, el edificio se caería como un castillo de naipes. Es obvio que el Atleti es muy grande, enorme, mucho más que el Cholo pero también creo que él es quien lo sujeta, por lo menos su estructura actual.

Con todo lo que ha pasado en una semana, cualquiera pensaría en la última entrega de ‘Apocalypse now’. Darían ganas de irse en masa al ‘loquero’ y desempolvar los libros de Manzanos, Maturanas, Ferrandos y demás recuerdos del inframundo A.C. (antes del Cholo). Pero D.C. (después del Cholo) el Atleti ha dejado de compadecerse porque con él no ha bajado del tercer puesto y jamás de los 76 puntos, porque han desfilado algunos de los que parecían eran los mejores jugadores del momento (Falcao, Arda, Miranda, Courtois, Costa) y “el suelo no se movió aunque lo parecía”.

El Cholo cobra un pastón, cierto, quizá sea porque no es el entrenador, también es el portavoz, el director de marketing y el secretario técnico y sobre todo porque le ha devuelto la autoestima a ese club y le ha puesto en su lugar histórico. Su gente está deseando escucharle para vivir en paz. Necesitan su optimismo, su fe, su calma fuera y su raza dentro. Cuando todo va mal, siempre hay una palabra de alivio para curar las heridas.

Parece que el Atleti se cae pero el Cholo no creo que lo permita. Tiene master en ‘reinvenciones’, le encantan los retos y este es el más grande desde que llegó. Si lo supera, será malabarista en ‘El Circo del Sol’. Hasta ahora lo ha hecho y partiendo de una posición de debilidad porque no siempre los enemigos están fuera. Dicho esto los que se van, si es por su voluntad, bien idos están (palabra de Torres y Gabi). El Atleti del Cholo no necesita gente de piel fina, los gladiadores están porque soportan más que el resto. Con ellos volverán a competir. Serán once, eso seguro, y detrás de ellos el más importante.

Alberto Pérez