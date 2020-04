El chileno-argentino que vive todo un drama en Arabia Saudita

Debido a la pandemia por el coronavirus, las fronteras se encuentran cerradas, donde sólo algunos pueden regresar a sus países de origen.

Leonardo Gil de 28 años, oriundo de Río Negro, , recibió la nacionalidad chilena hace un poco más de un año y sonó como opción a la Selección chilena. Pero su presente hoy en día no es muy bueno en lo personal. Y es que el mediocampista hoy en Arabia Saudita vive un drama de "encierro y soledad".

Actualmente en el Al Ittihad, de Arabia Saudita, país donde vive solo, no ha podido realizar el viaje que lo lleve a Argentina. Por eso es que en conversación con El Clarín, Gil indica que “el presidente del club nos dio permiso para poder retornar a nuestras casas. Estoy muy enojado por no poder volver al país, es un derecho que tengo como ciudadano. No estoy pidiendo un favor, solo un simple papel".

El artículo sigue a continuación

Más equipos

Una soledad que lo ha complicado bastante en el ámbito emocional. "Tengo a mi papá, mis hermanos y novia allá. Los extraño y es muy difícil estar solo. Estoy despierto toda la noche porque acá hay seis horas de diferencia. Tengo una decepción muy grande. Estoy tratando de no enloquecer”, argumenta.

Con las fronteras cerradas, y sin tener una cura definitiva para el coronavirus, donde los muertos siguen incrementado su número, el panorama se mantiene complicado para quienes quieran retornar a su país de origen.