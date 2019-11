El futuro de Robert Moreno como seleccionador, en el aire

Según la Cope, la RFEF podría anunciar, de manera inminente, un cambio de seleccionador

A falta de oficialidad por parte de la RFEF, el cargo de seleccionador está en el aire. El actual seleccionador llegó al cargo después de la renuncia de Luis Enrique Martínez por motivos personales, ya que necesitaba estar al lado de su hija, que entonces estaba luchando contra una grave enfermedad. Sin embargo, ahora que Moreno ha logrado el objetivo de clasificar a para la próxima y sabiendo que aún quedan varios meses para poder prepararla, la RFEF sigue sin garantizar que Robert Moreno, al 100%, se vaya a sentar en el banquillo en la próxima Eurocopa de Naciones representando a España.

Es un secreto a voces que Robert Moreno ya anunció que, en el caso de que Luis Enriue decidiese volver a la selección nacional, él estaría dispuesto a dar un paso al costado y ceder su cargo al asturiano, golpeado por una desgracia familiar. La RFEF sigue trabajando, en silencio, de cara a elaborar el mejor plan posible para el banquillo en la próxima Eurocopa. Según la Cadena COPE, miembros de la RFEF se habrían puesto en contacto con Luis Enrique para sondear su predisposición para volver a ocuparse de la selección española y volver a ser el seleccionador nacional.

Fuentes federativas aseguran que aún no existe una decisión en forme tomada y que habrá que esperar acontecimientos para saber, al 100%, quién será el hombre encargado de ocupar el banquillo español en la Eurocopa de este verano.Tanto la "Cadena COPE" como "Cuatro", aseguran que la RFEF podría tomar la decisión de relevar a Robert Moreno de manera inminente, siendo Luis Enrique el candidato número uno para regresar al banquillo de "La Roja".

Todas las opciones están abiertas. No hay nada descartado y la decisión sobre el futuro inmediato del banquillo español la tomará la RFEF, que hasta ahora decidió no renovar automáticamente en el cargo a Robert Moreno, contraviniendo la propa costumbre federativa de extender el vínculo contractual del seleccionador antes de un campeonato importante. Robert Moreno no renovó y ahora la RFEF medita sobre el futuro del banquillo, dejando entreabierta la puerta al regreso de Luis Enrique.