El Camp Nou emite hoy su veredicto tras Anfield

Llega la hora de calibrar en qué medida la eliminación europea ha escocido a los culés y si el entrenador y los jugadores mantienen el apoyo.

EDITORIAL

Hoy es el primer día del resto de la vida del , la que empieza después de la eliminación de la en Anfield del pasado martes. El entrenador, Ernesto Valverde, hasta celebra la oportunidad de enmendar lo que pasó en asegurando que "lo mejor en estos casos es enfrentarte a un rival que te permita resarcirte". Sin embargo, ninguna presunta goleada en un campeonato ya ganado puede hacer olvidar la debacle del martes. "Ha sido una semana muy difícil" resume Valverde, quien en todo caso señala que "cuento con el apoyo absoluto del presidente".

No está tan claro que el barcelonismo responda de una forma parecida. Lo único evidente es que la tregua entre los resultadistas y los románticos que moran las gradas del Camp Nou da síntomas de haberse roto y que lo que reciba esta tarde el 'txingurri' no será "absoluto", como el apoyo de Josep Maria Bartomeu. Valverde y sus jugadores "nos sentimos con fuerzas" de tirar la situación adelante y asegurar el doblete dentro de dos semanas pero antes deberán lidiar con una afición que no entiende cómo ha podido volver a pasar lo mismo que en el Olímpico de hace un año, dejarse remontar una diferencia de tres goles.

Este es el mayor interés del partido de hoy. Es obvio que para el Barcelona el partido tiene su miga, o debería tenerla. "El juega de una forma parecida al y se lo juega todo, precisamente contra el Valencia, y creo que puede ser una piedra de toque pensando en la final de la " apunta Valverde. Su lógica no da muestras de haber contagiado a los jugadores -Luis Suárez no ha tardado en pasar por el quirófano tras naufragar en Europa- así que hay que esperar cómo ha encajado el público tan delicada semana.

Por fortuna para el Barcelona, nada de lo que pase hoy será decisivo como lo fue después de Roma porque entonces "no éramos campeones de Liga, tuvimos que dar un paso al frente y lo dimos". Hoy, con la Copa del Rey como único consuelo, el Barcelona tiene que convencerse a si mismo y a su propia afición de la obligación de "superar lo que se nos ponga por delante" o el final de la temporada puede ser incluso peor que esta semana. Y lo que dictamine esta tarde el Camp Nou puede resultar un buen indicativo de por donde irán los tiros en los dos partidos que quedarán después de recibir al Getafe.