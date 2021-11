El Real Madrid de Carlo Ancelotti no ha arrollado en los tres primeros meses de la temporada pero ha sido capaz de posicionarse bien en todos los frentes tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League. Ahora, una vez que vuelva la competición después del parón de selecciones de noviembre, el calendario se complica y tiene la oportunidad de terminar de dar un golpe en la mesa esta temporada.

El conjunto merengue vuelve a competir este próximo domingo 21 de noviembre cuando visitará al Granada a las 16:15 horas en Los Cármenes. El duelo ante los andaluces será el pistoletazo de salida de un carrusel de partidos que les llevará hasta navidad y en el que se juegan llegar bien posicionados o incluso como líderes destacados al segundo tramo de la temporada.

Un trío de duelos directos en LaLiga

Tras el duelo ante los granadinos, el Real Madrid comenzará una sucesión de duelos ligueros en los que se enfrentará a los tres equipos que ahora mismo están entre los cuatro primeros en la clasificación. El primero será el Sevilla de Julen Lopetegui, que visita el Bernabéu el 28 de noviembre. El técnico vasco aún no sabe lo que es ganar a su ex equipo pero el curso pasado ya sacó un empate en el Di Stéfano en un partido marcado por la polémica arbitral tras una mano de Militao que fue sancionada como penalti e invalidó otra pena máxima señalada posteriormente en la misma jugada a los blancos.

Después, los blancos tendrán que visitar a la Real Sociedad el 4 de diciembre, que ahora mismo es líder, en Anoeta. El Real Madrid no fue capaz el curso pasado de ganar ninguno de los dos partidos a la Real, ya que empataron a cero como visitantes y a uno en Valdebebas. El equipo de Ancelotti tendrá la ventaja de que esa semana no tendrá duelo intersemanal, ya que está exento de disputar la primera ronda de la Copa del Rey al ser uno de los equipos que disputará en enero la final four de la Supercopa de España.

El trío de enfrentamientos directos concluye con uno de los platos fuertes de la temporada como es el derbi madrileño. El Atlético de Madrid visita el Santiago Bernabéu el 11 de diciembre. Los precedentes sonríen al equipo blanco, ya que los colchoneros no ganan en Chamartín desde 2016 aunque Ancelotti perdió los dos derbis ligueros que dirigió en casa en su primera etapa en el banquillo merengue.

Encarrilado pero aún por sentenciar en la Champions

Además, los blancos aún tienen que cerrar su pase a los octavos de final de la Champions en las dos jornadas que quedan en la fase de grupos. Tras su doble victoria ante el Shakhtar, el Real Madrid sólo necesita una victoria ante el Sheriff el próximo 24 de noviembre para asegurarse el pase.

Si vence al campeón de Moldavia, el equipo blanco llegaría clasificado a la última jornada clasificado y le podría valer un empate ante el Inter en su visita al Bernabéu del 7 de diciembre para ser matemáticamente primero de grupo y asegurarse un sorteo, a priori, más asequible en octavos de final.