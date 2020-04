El Calcio le abre las puertas a James: Juventus y Napoli, pendientes

El mediocampista cafetero tiene las horas contadas en el Real Madrid y ya se empieza a hablar de sus posibles destinos.

Ya el verano pasado, James Rodríguez parecía estar cerca de abandonar el , con el de Carlo Ancelotti a la cabeza de sus pretendientes. Sin embargo, el colombiano terminó quedándose en , pero su temporada ha estado muy lejos de lo esperado, debido a las constantes lesiones y bajones deportivos que le impidieron ganarse la confianza de Zidane.

Así las cosas, la salida del colombiano de la Casa Blanca está más que cantada para el próximo mercado de pases. El DT no cuenta con él y su contrato expira en 2021, por lo que será la última oportunidad de cuadrar caja, aunque su valor ha caído significativamente en los últimos días.

Según ha informado el diario AS, en no sólo Napoli sigue interesado en ficharlo, aunque no de manera insistente como en la era Ancelotti: la también está en la baraja de interesados en el mediapunta cafetero.

Más equipos

El medio ibérico resalta que la Juve carece de un mediocampista de esas condiciones y a Sarri le gustaría contar con uno en su plantilla. Además, en Turín está su amigo y ex compañero de equipo Cristiano Ronaldo, con quien también comparte el agente (Jorge Mendes), y su compatriota Juan Guillermo Cuadrado, quienes le ayudarían a tener una vida más amena en Italia.

Sin embargo, Tuttosport asegura que a la fecha, la Vecchia Signora no está segura en fichar al cafetero, aunque sí contempla muy bien las ventajas de hacerse con sus servicios.

"Por el momento, James no es el tipo de jugador que Fabio Paratici (director deportivo) está buscando. Pero debemos prestar atención a dos factores: el primero es el comercial, dado que es un jugador extremadamente popular en América del Sur y esto daría mucha visibilidad a la marca Juventus en el continente", explicó el medio toscano

"El segundo factor es económico, los 7 millones de euros netos que James gana por temporada, no representan una problema en las finanzas para el club. Pero por el momento no hay rastros de movimientos de la Juventus para hacerse con el colombiano", agregó.

Cabe resaltar que el nombre de James también ha empezado a tomar fuerza en la Premier League, donde ha sido relacionado con Wolverhampton, , (de Ancelotti) y en las últimas horas , como una ficha de cambio para rebajar el fichaje de Pogba.