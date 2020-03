El buen momento de David Ospina provocaría la salida de Alex Meret del Napoli

La prensa italiana asegura que el colombiano le ganó el puesto al italiano, por quien el Azzurri ya empieza a estudiar ofertas.

David Ospina vivió la primera parte de la temporada a la sombra de Alex Meret, titular fijo del en la era de Carlo Ancelotti. Sin embargo, con la llegada de Gennaro Gattuso, el colombiano le ganó el pulso al meta italiano y se adueñó por completo del arco Azzurri.

Esta situación no tiene muy contento a Meret, quien esperaba mayor protagonismo en el cuadro napolitano y estaría pensando en abandonar Napoli, que a pesar de tener puestas sus fichas en él pensando en el futuro, pues apenas tiene 23 años, estaría dispuesto a dejarlo ir para no tenerlo contra su voluntad, tal como ha apuntado TuttoSport.

"No se mantendrá la opción de alternar los arqueros porque Alex Meret no estaría de acuerdo en disputar el puesto con David Ospina. Experiencias recientes han aconsejado a la gerencia napolitana que no frene a los jugadores que no quieren estar, Incluso a Meret, siempre y cuando llegue una oferta adecuada: la puja comienza en 60 millones", informó el medio italiano.

A esto se suma que el ex pica en punta entre las opciones que baraja el Milan como un posible sustituto para Gianluigi Donnarumma, pretendido por Pep Guardiola para reforzar el arco del en el próximo mercado de pases.

Meret llegó al Napoli en el verano de 2018 de la mano de Carlo Ancelotti. En su primera temporada como Azzurri intercaló el puesto con Ospina, pero en la segunda se ganó toda la confianza de Carletto y desplazó por completo a David, siendo titular absoluto en 21 juegos, incluyendo 6 de .

Sin embargo, el panorama de Ospina cambió por completo de la mano de Gattuso, quien vio en el arquero paisa la combinación de reflejos, experiencia y buen trato de balón con los pies para su proyecto en Napoli. Hasta el parate por el coronavirus, el '1' de la Tricolor jugó 15 partidos en esta campaña, 11 de .

A continuación comparamos sus estadísticas mano a mano en la Serie A.