El Borussia Dortmund confirma el interés del Real Madrid en Erling Haaland

El CEO del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha concedido este domingo una entrevista al diario alemán 'BILD' en la cual ha confirmado el interés del Real Madrid en fichar a la estrella de su equipo, Erling Haaland.

"Vaya donde vaya, no importante donde, todo el mundo me habla de Erling Haaland. Lo único que sé con seguridad es que el Real Madrid está muy interesado en él. Podría nombrarte a otros 25 clubes, pero sé que eso es un hecho. ¿Si se irá? Puede ser que se vaya o puede ser que se quede. Hace unos días tuve una buena conversación con Mino Raiola (su representante). La llamada telefónica fue bastante amistosa. Seguramente tendremos otra conversación en las próximas semanas", afirmó.

Además, comparó su situación a la de otro gran goleador que abandonó el club hace algunos años para triunfar a lo grande. "Al igual que pasó con Lewandowski, me gustaría estar orgulloso de Erling si en algún momento gana la Liga de Campeones. Personalmente, creo que le vendría bien quedarse un poco más en la Bundesliga".

Cabe destacar también que, tal y como contó Mario Cortegana hace unas semanas, el noruego le ha confirmado a gente de su entorno que su preferencia en el caso de salir del Dortmund es el Real Madrid.

El posible regreso de Jürgen Klopp

Por otro lado, Watzke también habló sobre la posibilidad de ver un día de nuevo a Klopp en el Borussia Dortmund. "Cuando quiera, si es eso lo que quiere. Pero ya no como entrenador, eso está claro. Si en algún momento siente que quiere volver a la familia del Borussia Dortmund, todas las puertas están abiertas. Después de todo, hablamos a menudo. Y no creo que quiera ser entrenador para siempre. Pero si en algún momento dice 'oye, he terminado mi carrera de entrenador, pero me gustaría hacer algo grande en el club', entonces encontraríamos algo. Seguro".