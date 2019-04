El Borussia avisa a Zidane: "Sancho se queda"

Así lo afirmó el director deportivo del club alemán, Michael Zorc. El delantero inglés, de 19 años, es una de las mayores promesas internacionales.

El , lejos de alzar algún trofeo en esta temporada, ya está con la cabeza en el mercado de pases del verano europeo. Y, entre las opciones que aparecieron en la capital española, se escuchó el nombre de Jadon Sancho. Sin embargo, antes de avanzar en las negociaciones, el le cerró la puerta al club merengue.

Jadon Sancho vence a Vinicius como la mayor promesa del fútbol mundial en NxGn 2019

“Sancho se queda. No hemos recibido nada, no esperamos nada y no queremos hacerlo porque seguimos planeando con él”, informó el director deportivo del equipo alemán, Michael Zorc. Y agregó, por si quedaban dudas: “Nadie necesita informar que Jadon Sancho jugará para el Borussia la próxima temporada”.

El delantero inglés, de apenas 19 años, es una de las promesas más grandes del fútbol internacional. Aunque, además, ya es también una realidad: hasta este fin de semana, en la , sumaba 30 partidos, con once goles, 19 asistencias y decenas de esas jugadas que se ven y repiten a menudo en Youtube.

La historia de Sancho

En las últimas semanas, se conoció el interés de Zinedine Zidane por el futbolista nacido en Londres. Hasta se habló sobre un posible valor de mercado que llegaba a los 180 millones de euros…