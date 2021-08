El Betis y Sidnei llegarán a un acuerdo para rescindir su contrato

El central está llamada a dejar el club verdiblanco mediante la rescisión de su contrato. El club es poco optimista con las salidas de Carvalho y Joel

Pocas oportunidades está ofreciendo el cierre de mercado al Real Betis en cuanto a salidas se refiere. A Antonio Cordón le está costando encontrar equipo a los jugadores con los que Manuel Pellegrini no cuenta y tiene la necesidad de dejar una ficha libre para poder inscribir al recién llegado Willian José. En la entidad verdiblanca no son partidarias de ofrecer la rescisión de contrato y sí de poder buscar un equipo para estos futbolistas, pero la premura empieza a ser la protagonista y la necesidad hace que se pueda producir un cambio de planes.

Este es el caso de Sidnei. El director deportivo esperaba poder encontrarle otro destino antes del final de la ventana veraniega pero se aproxima la fecha tope y su salida no llega a producirse. Es por ello que tanto el club como el central van a llegar a un acuerdo para rescindir el contrato al que le quedaba tan solo un año de validez. Las circunstancias que rodean al defensa son las que hacen más factibles que se pueda llegar a un entendimiento. El brasileño no tiene ninguna posibilidad de convencer a Manuel Pellegrini para tener más minutos y sabe que con la llegada de Pezzella y la continuidad de Edgar iba a serle imposible entrar en alguna convocatoria. Sin ir más lejos no estuvo presente ante el Mallorca y contra el Real Madrid volvió a quedarse en la grada. Si fue ante el Cádiz pero finalmente ni fue de la partida en un partido que terminó empatando el conjunto verdiblanco.

Las partes han estado negociando durante el fin de semana pero todavía no han llegado a un acuerdo que puede producirse en el día de hoy, cuando se retomarán nuevamente las negociaciones. La proximidad del cierre de mercado conlleva a que la resolución se produzca. Aunque las distancias en este sentido parecen lejanas, la rescisión es la única vía que les queda salvo giro inesperado y que haya un cambio de parecer por parte de alguno de los equipos a los que se ha ofrecido el central.

Si no salta la sorpresa, Sidnei parece que será la única salida de la entidad de heliopolitana. Desde el club no son optimistas en cuanto a la marcha de Willian Carvalho. "Mundo Deportivo" publica un interés del Fulham para hacerse con los servicios del jugador. El problema radica en que el mediocentro no está dispuesto a jugar en una categoría inferior a la Premier League como es la Championship. Tampoco parece que vaya a producirse movimientos en cuanto a la salida de Joel Robles. No obstante, desde la cúpula directiva se sigue pendiente de cualquier movimiento que pueda ofrecer una oportunidad para aligerar la plantilla.