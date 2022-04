El Betis invita a sus leyendas a la final de la Copa e instalará una pantalla gigante en el Benito Villamarín

A pocos días para que llegue la final de Copa del Rey en el Estadio de La Cartuja, la organización por parte del Real Betis es un no parar de cara a ultimar los detalles finales de un evento que va a formar parte de la historia del conjunto verdiblanco. El club bético quiere tener un bonito detalle con determinados ex miembros y ex futbolistas que han sido parte importante dentro de las Trece Barras e invitarlos a la final de Copa, para que puedan asistir al evento aunque no todos podrán estar por sus compromisos particulares.

Según ha podido saber GOAL, uno de los invitados a la final será Lorenzo Serra Ferrer. El Real Betis ya se ha puesto en contacto con el ex entrenador y ex director deportivo balear para comunicarle la posibilidad de poder presenciar la final como invitado del club. Igualmente, desde la entidad han querido que algunos jugadores puedan acompañar al equipo en un momento tan bonito y especial como el que se vivirá en esa jornada. Por ello, Rubén Castro y Jorge Molina son dos jugadores que han sido invitados también. Con sus goles, ambos fueron el sostén del equipo en momentos delicados, ascensos incluidos, e incluso llevaron al Betis a Europa League. Ahora el conjunto verdiblanco quiere tener este gesto de cortesía con ellos. En el caso del canario es complicado que pueda estar, habida cuenta que su actual equipo, el Cartagena, juega ese mismo día frente al Girona. Molina, que no tiene compromiso liguero con el Granada este fin de semana, sí tiene opciones de presenciar la final en directo.

Otros dos jugadores que también han recibido esa invitación son dos canteranos como Fabián y Dani Ceballos. Los dos jugadores son buenos amigos y han sido las dos últimas ventas que han dejado una mayor plusvalía en las arcas del club. Todo indica a que Ceballos podría vivir la final como invitado, si supera el covid que le ha impedido estar en el último partido de Liga de su equipo ante el Sevilla FC. El caso de Fabián parece más complicado también porque el Nápoles juega al día siguiente contra el Empoli.

Y de entre todos los compromisos del club, los mandatarios verdiblancos han entendido que que las plantillas ganadoras de las dos Copas del Rey, la del 77 y la de 2005, deben también tener ese reconocimiento. Así que se ha tenido ese gesto con futbolistas del club que han dejado su firma en esos dos títulos, y que se espera que sean talismanes para conseguir una tercera Copa del Rey.

Una pantalla gigante en el Villamarín para los béticos que no estén en La Cartuja

Por su parte, el Betis ha comunicado que finalmente instalará una pantalla gigante en el Benito Villamarín para que los béticos que no estén presentes en La Cartuja puedan presenciar también juntos el partido en la casa del club verdiblanco, a sólo unos pocos kilómetros de la sede de la final.

"Se han conseguido los permisos para poner una pantalla de 21x10 en el Benito Villamarín para que los abonados que no tienen entradas para La Cartuja puedan vivir la final en su casa. Las entradas costarán 2€ por motivos de control de acceso. Estos 2€ se destinarán íntegramente a UNICEF. Los abonados tendrán prioridad para adquirir sus entradas desde esta tarde hasta el miércoles. A partir del miércoles tarde podrán adquirir su entrada el público general además de los abonados que todavía no hayan adquirido su entrada", explicó el director de negocio del Betis, Ramón Alarcón, en la web oficial del club.