El Betis anuncia su decisión de prescindir de Quique Setién

La directiva bética decide que no siga al frente del proyecto tras acabar LaLiga en décima posición

Quique Setién, con tantos partidarios como detractores, no será el entrenador del Real la próxima temporada. Así lo ha anunciado el club bético a través de un comunicado oficial, donde se especifica que el cántabro no seguirá ocupando el banquillo del Benito Villamarín para el próximo curso. También se dice que la decisión de "no continuar juntos" es de ambas partes.

"En los dos últimos años, Setién ha llevado al Real Betis de nuevo a competición europea, ha multiplicado de forma importante el valor de la plantilla verdiblanca, ha contribuido a potenciar el papel de la cantera y ha conseguido triunfos de enorme valor que pasarán a la mejor Historia del Real Betis . Por ello, el Club desea agradecer a Setién y a su cuerpo técnico el trabajo desarrollado durante estos dos años, en el que han contribuido al crecimiento deportivo y a la estabilidad de la entidad, y les desean lo mejor en su futuro personal y profesional"

A pesar de haber coneguido ganar en escenarios tan importantes como el Camp Nou o el Santiago Bernabéu, el Betis ha terminado fuera de Europa, en la décima plaza y con 50 puntos, a 3 de conquistar la séptima plaza, que le habría dado acceso a competiciones UEFA.

👋😢



Por una y mil razones que no caben en un tuit. Gracias, @QSetien. pic.twitter.com/sMRGEzhEFo — Real Betis Balompié (@RealBetis) 19 de mayo de 2019

La dolorosa eliminación en la ante el fue el comienzo de las dudas de la directiva hacia Setién, que también vio cómo quedaba fuera en semifinales de . Tras sendos tropiezos, el equipo verdiblanco no pudo enderezar el rumbo de la nave y completó una segunda vuelta lejos de las expectativas generadas por los fichajes del verano.

Setién ha sido discutido por la afición , especialmente en los últimos encuentros, por la rigidez de sus postulados, que no aceptan variaciones en una idea muy ofensiva y de juego de toque desde la salida de la defensa. Tras caer en Copa del Rey el Villamarín empezó a pitar con frecuencia al técnico en una relación que cada vez tenía menos opciones de seguir adelante. Ahora han decidido dejarlo, con el Betis agradecido por su tiempo en el club.