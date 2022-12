El beticismo, indignado con el reparto de la Supercopa de España

El cuadro bético participará como Campeón de Copa y apenas ganará 750.000 euros por el torneo

El Real Betis está que trina contra el reparto del dinero de la Supercopa de España. Cabe recordar que ya el Valencia CF acabó quejándose de este apartado y que incluso ha elevado una reclamación ante los tribunales por lo que consideraba un reparto abusivo, ganando menos dinero que Real Madrid y Barcelona. Ahora es el Real Betis el que eleva la voz. Ángel Haro pide una solución de consenso, pero el beticisimo está indignado con este asunto y reclama un reparto más justo y equitativo para todos.

El Betis sólo ganaría 750.000 euros por la Supercopa

Según varios medios de comunicación, concretamente la Cadena COPE, el reparto para la próxima Supercopa de España, que se volverá a disputar en Arabia, sería el siguiente: Los verdiblancos sólo recibirían 750.000 euros, por 1,7 millones para el Valencia y 2.8 millones de euros para FC Barcelona y Real Madrid. De ese reparto, 20 millones irían a parar el fútbol no profesional y otros 4 millones serían para la empresa 'Kosmos'. Los finalistas cobrarán un millón más y el ganador un millón extra, por lo que tampoco de esta manera el reparto parece demasiado equitativo y que una vez más ha generado cierta polémica, al igual que ocurriese en otras temporadas.

Haro: "El reparto es desigual a todas luces"

El presidente bético, Ángel Haro, compareció ante los medios de comunicación al término de la Junta de Accionistas. Unas horas antes se filtró la queja formal que el club había mostrado a la RFEF por el reparto de la Supercopa de España. Haro no se ha mordido la lengua: "El reparto es desigual. A todas luces. Lo he manifestado pero hay que cambiarlo desde la propia junta directiva de la RFEF. Pero renunciar a la Supercopa como han comentado algunos... no es una forma lógica", dijo.

Haro, consciente del enfado terrible que existe entre el beticismo por este reparto que consideran injusto, comentó que está dispuesto a sentarse a hablar para llegar a un tipo de acuerdo más justo para todos: "Por parte de la RFEF no había ningún problema, pero Madrid y Barcelona lógicamente no querrían perder. Espero que hablemos todos los clubes y a ver si podemos tener un entendimiento. Tengo relación con otros presidentes y hay cierto malestar", comentó.

"El criterio de reparto en la Copa también es injusto"

El máximo mandatario bético también habló del criterio de reparto del dinero de la Copa del Rey: "El criterio de la Copa del Rey también es injusto. No está tan de moda hablar de ello, pero realmente es un reparto que tiene en cuenta más los méritos pasados de clubes que los presentes. La solución es que hablemos todos los clubes. Me extraña que esto haya salido con presidentes que están en Primera", explicó".Por último, reclamó más respeto para el Betis: "No tiene sentido que el Betis, siendo campeón de Copa, tenga ese reparto".