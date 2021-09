El barcelonismo también late en el corazón de Lisboa

La Penya Barcelonista de Lisboa vive con la máxima intensidad los partidos y la actualidad del club azulgrana. Su presidente vive por y para el Barça

Una treintena de aficionados del Barcelona llegados de Polonia, de San Francisco, de Galicia y de la misma metrópolis catalana se reunirán este miércoles por la tarde en el Snooker Club de Lisboa para ir juntos al Estádio da Luz. Sin contar con los que no han avisado previamente. El Snooker Club es el epicentro de la vida culé en la capital portuguesa, un submundo alternativo que traspúa barcelonismo por los cuatro costados en una ciudad que se desvive por el Benfica y el Sporting Clube. "Yo voy con Pep", comenta Jaime Quitério, vicepresidente de la Penya Barcelonista de Lisboa y de ascendencia española, mientras observa en la pantalla del televisor la victoria del París Saint-Germain ante el Manchester City. "Al PSG lo odio, es como el Real Madrid. O como el Benfica aquí en Portugal", confiesa. "A mí me da igual, a mí solo me interesa el Barcelona", apunta Luís Carneiro, el presidente de la Penya.

Carneiro es un apasionado del Barça. Vive por y para el club. Se desplaza desde el otro lado del río cada semana para ver al Barça en su peña, sea ante el Bayern de Múnich o frente al Alavés. El rival es indiferente. Lo ve todo. Al presidente de la Penya Barcelonista no le sorprenderá nunca la presencia de un futbolista de la Masia en el once del primer equipo. Se los conoce a todos, a los del filial, a los del Juvenil e incluso tiene en la cabeza a todos los deportistas profesionales, ya sean de baloncesto, balonmano o hockey patines. "Peris de Vargas está llegando al nivel de Barrufet", comenta mientras habla de las 43 copas de Europa del club en todas sus modalidades. "Para mí son 45. Hay que contar las dos Youth League, son también copas de Europa", reivindica. Incluso se atrevió a hablar de Diego Almeida, central del Juvenil A: "Este chico jugará en el primer equipo".

A Carneiro le encanta ver a Gavi, Nico, Mingueza o Araujo en el once. Es un fan absoluto de la Masia, la base de todo para que el Barça triunfe. "Cuando fichamos a un jugador de fuera, él no puede ser el líder. Se le tiene que decir que aquí los buenos somos nosotros y que él es un complemento", dice el presidente, que se hizo del Barcelona durante los años del Johan Cruyff jugador, a mediados de los 70. "Estaba entre el Barcelona y el Athletic Club, pero al final me decidí por el Barça", explica. Carneiro se volvió culé de por vida por varias razones, pero la principal se vincula a la diferencia entre el conjunto blaugrana y el resto de clubes del mundo: es más que un club a nivel social y político. "Yo soy independentista catalán", admite Jaime Quitério, pese a que sus raíces son andaluzas. "A mí, en Madrid no me tratan bien", dice Carneiro. "Yo no hablo nada más que portugués y en Madrid no me ayudan. En cambio, en Barcelona hacen un esfuerzo para entenderme, es diferente", comenta.

En la Penya Barcelonista de Lisboa son unos 120 socios. No todos viven en la capital portuguesa, sino que la Penya agrupa a aficionados culés de varios lugares del país. Situada en el centro de la capital, nació en 2005 gracias a la influencia y a la necesidad de varios barceloneses que trabajaban en Lisboa de ver los partidos del Barça cada fin de semana. "Esta Penya la fundaron algunos funcionarios de la embajada y ha ido creciendo. Ahora somos muchos y no solamente portugueses y españoles", dice Jaime Quitério, que habla orgulloso de la evolución del lugar. No tanto del equipo, que últimamente no ha dado tantas alegrías. "Y todo es culpa del innombrable", apunta Quitério. ¿Quién es el innombrable? "Bartomeu. Un mal presidente y una mala persona", afirma con contundencia el vicepresidente de la Penya, minutos después de haber visitado la expedición culé en el hotel de concentración y de haber conocido a su nuevo interlocutor, el directivo Josep Ignasi Macià. "Lo destrozó todo, su gestión fue un auténtico desastre. Y además está el tema del 'Barçagate', que aquí lo seguimos muy de cerca", reconoce.

Sin embargo, con los jóvenes vuelve a haber cierta esperanza. "El domingo llegué y Luís me dijo que ganaríamos. ¿Por qué? Porque en la alineación estaban Nico y Gavi", comenta. "Los jóvenes de la Masia son los únicos que entienden cómo juega el Barça. Ellos son los que tienen que tirar el equipo adelante", insiste Luís Carneiro. El presidente lo tiene clarísimo: "La Masia es la base. El resto vienen a ayudar. Si creemos en ellos, haremos un equipazo y volveremos a ganarlo todo".