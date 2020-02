El Barcelona ya tiene luz verde para fichar al delantero

La RFEF acepta la petición del Barcelona tras la lesión del francés y le permitirá fichar en la ventana de mercado.

La Real Federación Española de Fútbol ha concedido la autorización al para poder fichar en sustitución de un Ousmane Dembélé que afronta una recuperación de seis meses según explicó el Barcelona el pasado 11 de febrero en el comunicado médico que emitió después de que el francés pasara por el quirófano. El Barcelona se amparó en el artículo 124.3 del código disciplinario de para presentar la solicitud y sustituir al extremo.

En base al informe médico que elaboraron tanto los galenos del Barça como quienes le operaron explican los motivos por los que el francés estará seis meses fuera de los terrenos de juego. Tras estudiarlo, el Comité Médico de la RFEF ha dado su visto bueno

De esta forma, el cuadro catalán ya sabe que tiene luz verde para ir a por un delantero que apuntale una plantilla mermada con la lesión de Dembélé y Luis Suárez, cuya presencia, no obstante, no está del todo descartada en el tramo final de la temporada. Así, la secretaría técnica baraja los nombres de Ángel Rodríguez del , una opción que no convence pero que resulta apetecible porque es la más económica, y de Lucas Pérez del . Willian José ya está descartado porque el club barcelonista no puede afrontar la operación en términos económicos.

El último en sumarse a ese casting es Martin Braithwaite, delantero del , tal y como apuntan desde Mundo Deportivo.