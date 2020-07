El Barcelona y Coutinho, un problema de 75 millones de euros

El Barcelona no encuentra comprador para el brasileño, que sólo puede salir por esa cantidad sin generar pérdidas.

MERCADO

El tiene un problema con Philippe Coutinho. A menos que alguna de las estrellas del equipo no abandone el Camp Nou durante las semanas venideras el jugador no tiene sitio en la plantilla de la próxima temporada debido a su elevado sueldo. Su salida es algo que el Barcelona plantea desde hace más de un año, cuando abrió la puerta a cesiones ante la imposibilidad de traspasarle por una cifra satisfactoria. Para el Barcelona el gran escollo era y es evitar las pérdidas que puede provocar su falta de amortización, de ahí que no pueda aceptar una oferta cualquiera por él.

Faltan por amortizar 75 millones de Coutinho

Coutinho se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Barcelona cuando abandonó Anfield para unirse al club azulgrana en enero de 2018 a cambio de 150 millones de euros. Tuvo un arranque prometedor pero, sin recorrido como centrocampista sustituto de Andrés Iniesta, fue perdiendo galones ya como extremo izquierdo en su segunda temporada en azulgrana y la que debía ser la tercera la ha jugado en un Bayern en el que ha tenido presencia pero donde tampoco ha acabado de marcar la diferencia.

El club bávaro hace meses que descartó ejercer la opción de compra a razón de 80 millones de euros por lo que apenas acabe la temporada regresará a la disciplina del club azulgrana, aunque sea por poco tiempo. Con contrato hasta junio de 2023, más allá de su sueldo el Barcelona debe amortizar todavía la mitad de los 150 millones que pagó en su momento por él y eso, cuando su cotización se ha reducido a un tercio de lo que costó hace sólo dos años y medio, complica cualquier operación.

Su agente, en busca de ofertas

Su apoderado, Kia Joorabchian, está pendiente de la postura de un Barcelona que mira hacia la Premier League, el único campeonato que puede asumir los costes de la operación y donde Coutinho todavía goza de prestigio tras sus años en el . Ni el ni la han mostrado el más mínimo interés en contar con sus servicios mientras que en la Premier, el , el Leicester y el Newcastle se presentan como candidatos a incorporar al jugador.

Sin embargo, todavía no ha trascendido ningún interés serio -y mucho menos una oferta en firme al Barcelona- por hacerse con los servicios del brasileño a título definitivo. Desde los despachos del Camp Nou se asume que una nueva cesión puede ser la única solución para minimizar el impacto negativo en la cuenta de gastos del futbolista más caro de la historia del club azulgrana.