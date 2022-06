El Barcelona toma medidas para evitar un nuevo 'caso Eintracht'

El club azulgrana fomenta la asistencia de los abonados al estadio con promociones, penalizará el absentismo y digitalizará los carnés

El Barcelona quiere evitar a toda costa que se repita un episodio como el vivido el día del Eintracht de Frankfurt. La afición alemana invadió el Camp Nou y celebró por todo lo alto la clasificación de su equipo para las semifinales de la Europa League tras la victoria en el estadio azulgrana. Más de 30.000 espectadores del Eintracht inundaron el feudo barcelonista de blanco, algo que indignó a los socios culés y que provocó la primera crisis social de la segunda era Laporta. Este miércoles, la vicepresidenta del club, Elena Fort, hizo públicas las medidas que la junta directiva tomó para que ese espectáculo no se vuelva a repetir. "Somos una junta valiente. Vinimos para tomar decisiones, para cambiar esta situación que se podía volver endémica", expresó la vicepresidenta.

El Camp Nou tiene, en estos momentos, poco más de 83.000 abonados. La idea de la junta es que todos ellos acudan al estadio o, en el caso de que no acudan, cedan el abono o lo liberen para que el club pueda vender la entrada. "En los últimos cinco años, entre 2.500 y 3.000 socios no vienen ni liberan su asiento y solamente entre 9.000 y 10.000 acuden a más de un 80% de los partidos", dijo Fort. Para ello, el Barcelona implementará ciertas medidas, algunas penalizadoras: en el caso de que un socio abonado no acuda o libere en diez partidos durante toda la temporada, el club recuperará la gestión de la entrada y el mismo socio deberá avisar con 72 horas de antelación cada vez que quiera asistir a un partido. A la vez, si el socio no acude ni libera en ningún partido perderá el abono. Sin embargo, también existe una medida en positivo: el abonado que acuda a más del 85% tendrá descuentos en la tienda del club, en la restauración del estadio, en entradas y entrará en el sorteo para viajar con el equipo gratis.

Además de actualizar el censo de los socios (la última vez fue en 2012), para evitar el fraude de la reventa la entidad azulgrana implementará las entradas nominales para todas las competiciones y probará durante seis meses el abono digital. Este abono se utilizará mediante una aplicación de teléfono móvil y el socio lo podrá transferir, para un partido, a una sola persona que disponga de la misma app. Ese segundo socio no lo podrá volver a transferir. Este abono digital estará en período de prueba hasta diciembre de 2022 y, si funciona correctamente, será de uso obligatorio a partir del próximo año 2023. "Queremos fomentar la asistencia de socios abonados al estadio. Tener un abono es, más allá del sentimiento, un privilegio", expresó Elena Fort.