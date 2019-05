El Barcelona se cita con la historia

Messi y los suyos reciben hoy al Liverpool con el objetivo de derrotarle en el Camp Nou por primera vez en la historia y encarrilar la final de Madrid

EDITORIAL

Hace cuatro años que el no pisa una semifinal europea y hoy volverá a saborear la antesala de la primera final de la en la que aspira a estar desde el año 2015. Esta sigue siendo la era de Leo Messi y a muchos aficionados culés les sabe a poco que el rosarino 'solo' haya podido levantar cuatro veces la corona continental y este año pretenden verle alzar la quinta con el brazalete de capitán en su brazo. Antes, sin embargo, toca superar al escollo más duro de Europa, que no es otro que un que puede presumir de no haber perdido jamás en el Camp Nou.

Hasta ha ganado en el templo barcelonista, además de sumar tres empates. Quizá por ello Jürgen Klopp haya intentado socavar la majestuosidad del estadio azulgrana, para evitar que el miedo escénico pudiera hacer mella entre sus jugadores. Pero este Liverpool no se amilana ante nadie. Sucede, no obstante, que el Barcelona tampoco. No en vano no ha fallado en ninguna de las grandes citas de la temporada ni siquiera en ausencia de Leo Messi, pues sin su capitán y líder el resto golearon a todo un al que no han concedido ni una sola derrota en cuatro partidos, por no hablar de los duelos ante el Atlético, de la inmaculada Champions League que han disputado o de las remontadas coperas.

Se trata, pues, de los dos equipos más sólidos de Europa sin discusión con permiso de un que no deja de sorprender a todos bajo el timón de Frenkie De Jong, flamante jugador azulgrana. Con el futuro amarrado conviene hacerse amos también del presente y para ello el Barcelona deberá imponerse a un Liverpool con más ganas que nunca después de salir escaldado en la final de la temporada pasada, cuando cayó goleado ante el Real Madrid. Hoy los blancos miran al Barcelona desde el fondo del barranco en el que se han caído sabiendo que todavía pueden verse más sepultados en caso de que Valverde y los suyos alcancen el que sería el tercer triplete de la historia. De momento ya ha caído la Liga y ahora es el turno de la Champions League. Es la hora de los valientes.