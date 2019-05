El Barcelona repite el once que ganó en el Camp Nou; van Dijk, titular en el Liverpool

Ernesto Valverde apuesta este martes por el mismo equipo que ganó la semana pasada 3-0 al en el Camp Nou. Para la vuelta de las semifinales de la , el entrenador del saca de inicio a los once jugadores que vencieron a los Reds en y que encaminaron el pase a la final de la Liga de Campeones.

Así las cosas, el equipo titular del campeón de para buscar la final del Wanda Metropolitano es el compuesto por Ter Stegen, Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clement Lenglet, Jordi Alba, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Arturo Vidal, Lionel Messi, Coutinho y Luis Suárez.

Por su parte, se sabía que Jurgen Klopp iba a tener que armar un once con las bajas de Mohamed Salah, Roberto Firmino y Naby Keita, ausencias a las que se podía haber sumado van Dijk y Chamberlain, que entrenaron diferenciado este lunes.

Finalmente, van Dijk es titular y el Liverpool sale al campo de Anfield Road con los siguientes futbolistas: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Henderson, Mane, Shaqiri y Origi.

🔴 #UCL team news 🔴@RhianBrewster9 named in the matchday squad for the first time this season. Oxlade-Chamberlain ruled out as a precaution due to a slight muscle strain. https://t.co/FkXEPiCEta