El Barcelona que viene: la hoja de ruta obligada para el próximo presidente

Que el Barça necesita un nuevo impulso, una revolución y un nuevo presidente es un secreto a voces. El próximo 7 de marzo se celebrarán los comicios para la presidencia del club y sea el elegido el que sea, bien Joan Laporta, bien Víctor Font o bien Toni Freixa, la hoja de ruta del club será clara. El que herede la presidencia del Barça tendrá que afrontar una situación límite para reflotar al club y reconstruir el futuro deportivo de la entidad con unos recursos realmente limitados. En Goal trazamos la hoja de ruta del Barça que viene.

Rebaja de salarios y contratos en diferido. Estrangulado por su deuda, el próximo presidente tendrá que revisar al milímetro la viabilidad económica de la parcela deportiva. En la actualidad, el club está asfixiado por su masa salarial, que representa el 74% en relación a sus ingresos, una coyuntura que, según fuentes consultadas por Goal, preocupa bastante en el club. El nuevo presidente tendrá que lidiar con varias renegociaciones salariales y seguir difiriendo los salarios de los contratos para no gravar aún más las arcas azulgranas. Otro de los aspectos que más llaman la atención en la memoria anual del club es el que hace mención a las cantidades que el Barça adeuda a otros clubes por traspasos.

El problema: vender activos con salarios mareantes

Ventas a discreción. El asunto más complejo que tendrá que enfrentar el nuevo presidente es el apartado de bajas. El club necesita hacer "caja" con jugadores que no han dado el rendimiento esperado. Philipppe Coutinho, Ousmane Dembélé, Junior Firpo y Martin Braithwaite, entre otros, tendrán que salir del club. ¿El problema? Será muy complejo traspasarles porque algunos de ellos cobran unos salarios mareantes, imposibles de pagar por otros clubes. Será fácil ponerles en el mercado, pero muy complicado encontrarles compradores. Sus fichas son tan altas que además de lastrar al Barça, dificultan que aparezca un comprador. Algunos, cobrando lo que cobran, no querrán dejar el Barça. Problemón.

El futuro de Messi. La gran incógnita. El argentino no escucha a los candidatos a la presidencia y tampoco escucha ofertas de otros clubes. Como ya informó Goal, se encuentra bastante "harto" de los rumores sobre su futuro y cuando tenga algo que comunicar lo hará en primera persona, como ha hecho hasta ahora. Si el nuevo presidente del FC Barcelona quiere que continué, parece obvio que tendrá que reunirse con Messi, ofrecerle un buen proyecto deportivo y tratar de cumplir las promesas que le haga, ya que el argentino se sintió engañado por el anterior presidente. Tanto PSG como City están al acecho, pero la decisión final será de Messi, que queda libre el próximo 30 de junio. Capítulo aparte será la decisión del club respecto a jugadores como Piqué, Alba o Busquets, columna vertebral del club durante años, pero cuya continuidad podría verse comprometida en el futuro.

Sin cartera, queda la cantera

Cesiones, otro escollo. El próximo presidente del Barça tendrá que devanarse los sesos para incorporar nuevos jugadores. Fuentes consultadas por Goal insisten en que el Barça, incluso en el caso de conseguir exitosas ventas de jugadores, no tendría nada sencillo comprar jugadores por encima de los 30-35 millones de euros. En todo caso, deberá acometer operaciones en forma de cesión con opción de compra, aunque eso tampoco sería del todo aconsejable para la economía azulgrana, ya que LaLiga computa estas operaciones en forma de traspasos y el Barcelona ya tiene excedido el límite de coste salarial de la plantilla, motivo por el que no puedo acabar fichando a Memphis Depay cuando tenía el "OK" del jugador y del Olympique de Lyon.

Sin cartera, cantera. A falta de dinero y a expensas de poder recaudar algo por traspasos forzosos, el nuevo presidente estará obligado a mirar a la cantera. En esta ocasión, La Masia no será un recurso opcional, sino una obligación. El nuevo presidente y sobre todo, el futuro entrenador del club, tendrán que escudriñar el talento que viene de abajo y apostar claramente por futbolistas que puedan ir entrando en la rotación del equipo. Su coste es cero y el equipo necesita rejuvenecerse. En todo caso, al club le ha ido mucho mejor fabricando "Balones de Oro" que comprándolos. Se buscan nuevos "Pedris" y "Ansus".

El futuro de Koeman y Planes, en el aire

El banquillo. Según ha podido saber Goal, la intención de Ronald Koeman es seguir en el banquillo la próxima temporada, porque ya tiene elaborado un informe de situación para el proximo presidente, al que informará respecto a qué bajas y altas necesita el proyecto para volver a construir un Barça competitivo. Es decir, que Koeman está dispuesto a seguir, sea quien sea el presidente. La cuestión es ¿querrá el presidente que voten los socios que siga Koeman? Ahora mismo, la continuidad del holandés está en el aire. Esa es la verdad.

La dirección deportiva. ¿Qué hacer con Ramón Planes? El actual director deportivo está realizando un buen trabajo al frente de la secretaría técnica y el próximo presidente tendrá que tomar cartas en el asunto. Aún está por ver si se respetará su figura o si, por el contrario, la nueva directiva decide prescindir de sus servicios. Planes ya tiene avanzada una hoja de ruta de cara a la próxima temporada y tiene avanzadas diversas gestiones por varios jugadores. Está por ver si el club decide apostar por su continuidad. Lo decidirá el nuevo presidente.

Patrocinadores. Si hay algo que preocupa en el club es la renegociación de patrocinios y socios comerciales, ya que algunos están renovando sus compromisos a la baja, algo que está haciendo perder dinero al FC Barcelona. El nuevo presidente tendrá que encontrar nuevos socios en este apartado, para tratar de frenar el impacto de pérdidas ocasionadas por el Covid-19 y forjar nuevas alianzas con firmas de primer nivel mundial, para inyectar más dinero en las arcas del club.