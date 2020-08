El fútbol que trae Ronald Koeman al Barcelona: "Doble pivote, posesión y el resultado por encima de todo"

El que fuera su compañero, Lluís Carreras, analiza en Goal las ideas que Koeman traerá al Barcelona de la próxima temporada.

ANÁLISIS

"Soy holandés y quiero el balón" se apresuró en afirmar Ronald Koeman durante su presentación como nuevo entrenador del . Su llegada presupone el reinicio del sistema y cierto regreso del coraje táctico al banquillo azulgrana, no en vano se trata de un técnico valiente y que no le debe nada a nadie. "Tengo claro que es un ganador, lo era como jugador y lo ha sido como entrenador" asegura a Goal el que fuera compañero del holandés en los años noventa a las órdenes de Johan Cruyff, Lluís Carreras.

"Es un buen entrenador y lo ha demostrado pero si es el ideal o no lo dirán los resultados" arranca el ex del Sabadell para apuntar que el holandés llega en un momento crítico, no sólo en lo deportivo. "Tendrá que lidiar con una situación financiera complicada y con una deportiva que no es la más adecuada" avisa para vaticinar que "puede tirarlo adelante a pesar de que hay limitaciones presupuestarias que pueden afectar a los fichajes y a las salidas" .

Koeman cuenta con Messi para "recuperar el estilo"

En este aspecto, el propio Koeman rechazó dar una lista de bajas en su primera rueda de prensa -como hiciera Pep Guardiola en 2008- y apenas se refirió de forma individual a unos pocos, entre ellos un Leo Messi al que mandó un recado. "Sólo quiero jugadores comprometidos" sentenció en un claro aviso a navegantes. Aun así, Carreras considera que "el vestuario le recibirá bien porque ha sido un referente" del club azulgrana, lo cual debe servir para que "la relación con sus jugadores ser buena e intensa" .

Lo primero será "recuperar el el estilo y el modelo a la hora de entender el juego" asegura Carreras con un punto de escepticismo. "Veremos si es capaz de hacerlo" plantea. De hecho, Koeman no se ha caracterizado por utilizar el clásico 4-3-3 azulgrana sino por otros dibujos tácticos. "Por lo que le he visto como entrenador de clubes y en , difícilmente utilizará el 4-3-3, le he visto más cercano al 4-2-3-1" vaticina ya que "es un técnico no tan preciosista saliendo desde atrás sino que busca el control a partir del resultado" .

Potenciará a De Jong con un doble pivote

Es un estilo que le puede venir bien especialmente e Frenkie De Jong, a quien Koeman conoce perfectamente de su etapa como seleccionador holandés y del que ya ha comentado en ocasiones que "en el Barcelona no juega en su posición", la de mediocentro. Esa es una de las llaves de vuelta del nuevo Barcelona. "Creo que el equipo jugará con doble pivote" advierte Carreras para señalar que "a Koeman le gusta De Jong como mediocentro pero no posicional como Busquets sino con llegada y para eso necesitará tener a otro para que haga de enganche posicional" .

Los únicos que han utilizado este dibujo en la era moderna han sido Bobby Robson hace veinticinco años -lo ganó todo menos con Ronaldo Nazário a sus órdenes- y, eventualmente, Ernesto Valverde. "Por estilo puede parecerse más al de Luis Enrique, si es que la comparación es válida, pero lo más importante es que el equipo sea reconocible" destaca Carreras al que no se le escapa que el contexto que rodea al club y al vestuario pueden ser un obstáculo para Koeman.

Koeman, más resultadista que preciosista

"Las condiciones son complicadas porque hacen falta resultados" señala Carreras antes de plantear que "quizá no haya tiempo de pensar en el largo plazo no puede pasar mucho tiempo antes de que el Barcelona vuelva a ganar, cuando eso pasa es una temporada desastrosa" . La condena de tener que ganar a toda costa puede pasarle factura, pues. O puede que no tanto teniendo en cuenta que Koeman goza de crédito y que nadie podrá reprocharle que sus equipos no trabajan. Esas son sus señas de identidad como entrenador. Está por ver si encajan en este Barcelona. "Sólo los resultados lo dirán" asegura Carreras.