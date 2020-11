El Barcelona pone en el mercado a Junior Firpo, Riqui Puig, Carles Aleña, Matheus, Umtiti y Martin Braithwaite

El club azulgrana quiere hacer "caja" con estos futbolistas para poder recaudar el dinero necesario para fichar un central y un delantero en enero

La Junta Gestora lo dejó bien claro. Para poder fichar, primero habrá que vender. Y precisamente por eso, el FC ya trabaja para aligerar nóminas y ahorrarse fichas para poder intentar fichar el central y el delantero que necesita en este mercado de invierno. Para eso, tiene que "colocar" antes a varios jugadores. Futbolistas que no cuentan para Ronald Koeman y que parecen condenados a estar en rampa de salida. A saber: Junior Firpo, Riqui Puig, Carles Aleña, Matheus, Samuel Umtiti y Martin Braithwaite. Analizamos caso por caso.

Junior Firpo, rumbo

La llegada de Koeman podía presagiar la explosión de Junior aunque ha sucedido todo lo contrario. El holandés llegaba para acometer el traspaso de poderes en el vestuario pero a la hora de la verdad, ni siquiera con Alba lesionado ha sido opción para el técnico, que prefirió salir de inicio ante el Ferencvaros con el diestro Sergiño Dest, fichado apenas dos días antes del partido, que con Junior. Ahora parece estar cerca del Inter de Milán, que le quiere para su proyecto. Veremos si como cesión hasta junio o si traspasado al club lombardo.

Riqui, una posible salida en enero

Ronald Koeman no le mintió en verano. Lo iba a tener muy complicado para jugar en el primer equipo y precisamente por eso, le recomendó salir. Riqui no quiso, se negó a salir del club y escogió quedarse, trabajar en los entrenamientos y tratar de convencer al entrenador holandés. Por ahora, su decisión no le ha ido bien. Apenas cuenta para Koeman, no tiene minutos y todo apunta a que, por más interés que el chico tenga en hacerlo bien, acabará buscando una cesión. Hay varios equipos ingleses, italianos y portugueses pendientes de Riqui Puig. Si quiere salir, no tendrá problema en encontrar equipo. El Barça quiere una cesión, pero no un traspaso. Exactamente igual pasa con Carles Aleña, que no tiene sitio en el primer equipo y saldría cedido, otra vez, aunque el club no descarta escuchar ofertas de traspaso si llega una oferta irrechazable.

Matheus Fernandes, saldrá sí o sí en enero

Suplente en el Palmeiras, llegó al Barcelona previo pago de 7 millones de euros y sigue en el ostracismo. Matheus Fernandes ya sabe, por boca de Koeman, que no tendrá oportunidades esta temporada por lo que debe buscarse destino. En verano, sus asesores no quisieron escuchar las recomendaciones del Barcelona para salir y encontrarle destino.Cuando fue cedido al Real apenas tuvo oportunidades. El Barça quiere ahorrarse su ficha y ayudará al futbolista a salir sí o sí en este mercado de enero.

Martin Braithwaite, moneda de cambio para hacer 'caja'

El delantero danés llegó después de que el Barcelona pagase 18 millones de euros de su cláusula de rescisión al CD Leganés. Braithwaite no cuenta para Koeman y después de la pandamia y de no poder tener apenas minutos en el Barça, sabe que necesita tener minutos en otro equipo. Él es reacio a salir, pero tanto sus agentes como el club azulgrana creen que sería lo mejor. El Barça estaría muy interesado en conseguir un traspaso o una cesión con compra posterior. Hay dos clubes de la Premier que están interesados en su fichaje y con el dinero que recauden podrían conseguir hacer la suficiente "caja" para poder acometer el fichaje de Memphis Depay, delantero del OL que quiere fichar Ronald Koeman.

Sin ofertas por Samuel Umtiti

El caso de Samuel Umtiti es realmente una "patata caliente" para el club, El francés ya sabe que Koeman no cuenta con él y el club sigue insistiendo tanto al jugador como a sus agentes en que lo mejor es salir del Barcelona, que quiere ahorrarse como sea su ficha. ¿El problema? Sus graves problemas de rodilla. Hay clubes franceses e italianos interesados en su fichaje, pero no han presentado oferta formal porque no llegan a pagar ni el 50% de la ficha del galo. En todo caso, el Barça ya parece más que dispuesto a dejar de contar con el jugador en esta ventana de fichajes e incluso aceptaría cualquier fórmula para poder sacarle. La pregunta es ¿llegará alguna oferta concreta por Umtiti?.Si es así, el Barça le abrirá la puerta de par en par.