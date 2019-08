El Barcelona ofrece 160 millones por Neymar... y el PSG pide incluir a Semedo

El club francés dará una respuesta a la segunda propuesta en firme del Barcelona para fichar a Neymar en veinticuatro horas.

El ha presentado este viernes una oferta de 160 millones de euros más variables, a pagar en tres plazos, para el fichaje de Neymar, según informó este martes Le Parisien. Sin embargo, el Paris Saint-Germain ha insistido incluir en la operación a Nelson Semedo, una medida a la que el Barcelona se niega desde hace semanas.

El Barcelona, a pesar de no haber llegado a un acuerdo en esta reunión, se muestra optimista en poder cerrar el fichaje del delantero brasileño, que sigue presionando al asegurando que sólo quiere ir al club catalán y bloqueando una posible salida al , el otro club interesado en sus servicios.

Según ha podido saber Goal, el ex jugador del Santos ya le ha dejado claro este lunes a Leonardo, Director Deportivo del PSG, que sus intenciones solamente pasan por jugar en el Camp Nou, descartando un posible fichaje por el Real Madrid. Una declaración de intenciones que obliga al PSG a negociar solamente con los campeones de .

Más temprano, Goal había informado que el Barcelona no se rinde en su misión por conseguir el fichaje de Neymar y que una expedición azulgrana había viajado hacia París para realizar la última oferta por el brasileño. Los que se subieron al avión fueron el director deportivo, Éric Abidal, el CEO, Óscar Grau, el directivo Javier Bordas y André Cury.

Un detalle, no menor:, según informó RAC1. La participación del hombre más importante de la institución implica que la reunión tuvo que ser definitiva: sí o no, y ya no habría que esperar hasta el cierre del mercado de pases.

En el Barcelona siguen manteniendo la esperanza de poder volver a contar con la estrella sudamericana. También, por lo bajo, siguen esperando más gestos de Neymar para que la transferencia sea una realidad.