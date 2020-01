El Barcelona no se rinde por Rodrigo: tras la cesión fallida plantea el intercambio

El delantero podrá jugar hoy ante un Barcelona que, a falta de seis días para el cierre del mercado, sigue apretando para ficharle.

MERCADO

Rodrigo Moreno está finalmente listo para la acción. "Lo único que garantizo es que está para jugar frente al " admitió ayer su entrenador, Albert Celades, antes de incluirle en la lista de convocados para recibir al equipo azulgrana, que suspira por él desde el pasado verano sin haber sido capaz de satisfacer las pretensiones de Peter Lim, accionista mayoritario de los ché, pero que no se resigna todavía a darlo por perdido a falta de seis días para el cierre del mercado.

El club azulgrana sabe que Lim solo venderá por sesenta millones de euros -la cláusula del jugador es de ciento veinte- pero quiere plantear fórmulas que le permitan poder contar con el delantero durante la segunda mitad de la temporada. La primera, una cesión con el pago del traspaso en verano, está prácticamente descartada porque no convence a la cúpula valencianista, que perdería a un titular sin compensación alguna para sustituirle.

Sin embargo, en las últimas horas ha crecido la posibilidad de que tanto Moussa Wagué como Carles Pérez, que no cuentan para Quique Setién, puedan incrementar la tesorería del club azulgrana, que además valoraría la opción de incluir a un jugador barcelonista en la operación. Es una posibilidad de la que se hace eco Mundo Deportivo aunque de momento no ha trascendido nombre alguno. El quiere cash y el Barcelona trabaja para poder ofrecérselo y, en caso de no llegar, no descarta meter a algún jugador en la operación.