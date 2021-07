El club incluyó una cláusula en el contrato del brasileño que le permitía rescindirle unilateralmente. Esta cláusula no existe en otros contratos

El pasado 29 de junio, el Barcelona hizo oficial la rescisión de contrato del centrocampista Matheus Fernandes. Un despido unilateral que hará que el futbolista acuda a los tribunales para resolver un caso que, en los últimos días, ha formado parte del debate acerca de la limpieza del vestuario que necesita hacer el club para rebajar la masa salarial. Varias han sido las opiniones que consideran que la entidad blaugrana debe rescindir el contrato de otros jugadores que no tienen mercado y que no quieren salir de un club que les paga lo que nadie les pagará nunca. Futbolistas como Samuel Umtiti o Miralem Pjanic, a los que se le ofreció la carta de libertad.

Pero la carta de libertad y la rescisión de contrato son conceptos distintos. En la carta de libertad, el club y el jugador se ponen de acuerdo para cancelar el contrato. Hay una negociación y el jugador puede decidir no aceptarla , como ya hicieron Umtiti y Pjanic. Es una salida pactada en la que ambas partes salen ganando: el jugador puede encontrar equipo sin necesitar un traspaso previo y el club se ahorra su ficha. En el caso de la rescisión, la decisión la toma el club de manera unilateral. Es un despido sin acuerdo. Por este motivo Matheus acudirá a magistratura para dirimir si el despido es legal o no. Pero sabiendo esto, hay quién pide que el club actúe de manera idéntica con futbolistas a los que les va a ser complicado encontrar un nuevo destino.

Pero el de Matheus es un caso extraordinario. La fórmula que se aplicó con el brasileño no es habitual. Como puede explicar Goal , en el contrato del centrocampista existía una cláusula por la cuál el Barcelona podía rescindirlo de manera unilateral pagándole una indemnización. De la misma manera que una empresa despide a un trabajador, el club tenía el derecho de rescindir a Matheus con el pago correspondiente y sin tener que abonarle el sueldo pendiente de las dos temporadas que le quedaban de contrato. Es una situación que no se repite con ningún otro futbolistaa de la primera plantilla. "No es una cláusula que se pueda aplicar al contrato de un crack", cuentan desde el Barça. Matheus y el club firmaron dicho contrato, con la cláusula del despido incluída, cuando el Barcelona pagó 7 millones de euros al Palmeiras en enero de 2020 para hacerse con sus servicios.

A Umtiti, Pjanic, Coutinho, Dembélé o a cualquier otro jugador de la primera plantilla masculina no se les puede rescindir el contrato. Por lo menos, de una forma legal. La cláusula del despido con indemnización no existe en ningún otro contrato del primer equipo, con lo cuál el club no se plantea volver a aplicar la "fórmula Matheus" para aligerar la masa salarial tomando decisiones drásticas. Además, echar a Pjanic significaría computarse directamente a pérdidas la amortización pendiente de 45 millones de euros. El Barcelona debe reducir los sueldos de la plantilla de manera urgente para cumplir con el límite salarial marcado por LaLiga y para poder inscribir, no solo a Leo Messi, sino también a los cuatro nuevos fichajes. Te lo contamos al detalle en este informe.