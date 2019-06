El Barcelona lo fía todo al TAS

La salida del brasileño, necesaria para acometer nuevas incorporaciones, depende de que el fallo sea favorable al recurso del Chelsea.

EDITORIAL

Vivir para ver. El TAS, que el verano de 2015 fue el enemigo público número uno del tras rechazar concederle la cautelar a la sanción que les impidió a los catalanes fichar durante dos ventanas de mercado por las irregularidades en el fichaje de menores extracomunitarios, se ha convertido en la gran esperanza del club azulgrana. Pues el Barcelona está hoy pendiente de colocar a Philippe Coutinho para ingresar una buena millonada que le permita recuperar músculo financiero tras gastarse 86 millones de euros, el presupuesto total para fichajes del verano, en la incorporación de Frenkie De Jong.

Es decir, para seguir fichando el Barcelona debe vender y no hay mejor candidato a salir que Philippe Coutinho. Porque sigue teniendo un buen cartel en y porque no se ha adaptado al juego de Ernesto Valverde ni como interior ni como extremo izquierdo el Barcelona pretende venderle por un buen precio pero sabe que apenas hay un puñado de equipos que puedan permitirse un jugador con un traspaso cifrado en no menos de cien millones de euros y que cobra doce netos por temporada. Solo el ha mostrado cierto interés en caso de que, como finalmente sucederá, Eden Hazard se convierta en nuevo jugador del .

Sin embargo, el Chelsea está, a su vez, pendiente de lo que decida el TAS en cuanto a la posibilidad de recibir la cautelar de su sanción y pueda retrasarla un año, de forma que vería abierta esta ventana de mercado y la posibilidad de negociar con la cúpula barcelonista por Coutinho. En caso contrario, si el TAS no estima el recurso del Chelsea y ratifica la sanción que le interpuso la FIFA, se desvanecerán prácticamente todas las opciones de ver al brasileño lejos del Camp Nou la próxima temporada y, con eso, se esfumará también la mayor vía de ingresos que el Barcelona tiene ante si antes de que se abra el mercado. Por todo ello el Barcelona vive hoy, más que nunca, pendiente del TAS.