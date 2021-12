El Barcelona de los créditos: endeudarse para sobrevivir

Si los socios del Barcelona autorizan el domingo a la junta directiva a pedir un préstamo por valor de 1.500 millones de euros para afrontar las obras del nuevo Espai Barça (nuevo Camp Nou, nuevo Palau Blaugrana y la edificación de un campus) y el mismo club llega a un acuerdo con CVC Capital Partners para ceder parte de los derechos televisivos, la entidad barcelonista superaría los 3.800 millones de euros de endeudamiento a falta de devolver unos 200 millones en bonos. Al cierre del ejercicio 2020-21, la deuda del Barça ascendía a casi 1.500 millones, pero en la primera Asamblea de Joan Laporta como presidente, los socios compromisarios le autorizaron a pedir un préstamo de 595 millones al fondo de inversión Goldman Sachs para poder refinanciar la deuda a corto plazo y respirar más tranquilo, sin la soga al cuello, por tener que devolver altísimas cantidades a muy pocos meses vista. Sobre todo esos 200 millones en bonos que el Barça debe abonar a entidades como Allianz o Amundi antes de acabar la temporada.

A estos 595 millones, el club pretende sumarle los 1.500 millones de la remodelación de su zona urbanística -incluído el estadio- y los cerca de 250 millones que ofrecía el fondo CVC por el acuerdo con LaLiga, el famoso proyecto LaLiga Impulso aprobado esta semana con los votos en contra del Real Madrid, el Athletic Club y el mismo Barça, que ahora negocia de manera individual su propio trato. Todo ello suma más de 3.800 millones, una deuda nunca vista en un club de fútbol del Estado y que debe permitir al Barcelona afrontar su futuro, no solamente el más inmediato, sino también a medio-largo plazo con la construcción del nuevo estadio y la limpieza en el primer equipo masculino.

Reconoció Xavi Hernández que el Barça vive ahora sumido en una dura realidad, "difícil de digerir" en palabras del mismo entrenador. Para los socios y aficionados es un momento triste, fuera de la Champions League antes de tiempo, sin Leo Messi, con una plantilla con poco nivel para competir por todo y sin dinero para invertir en nuevos fichajes. "Saldremos de esta", insisten desde dentro, pero esa frase esperanzadora se pronuncia siempre acompañada de otra: "No será fácil". Para nada será sencillo, se necesita mucho dinero y esfuerzo para que el club enderece el rumbo con un volante que tiene la dirección completamente rota. No se puede fichar sin antes liberar salarios, ya lo dijo el mismo Laporta. Y en el primer equipo masculino nadie quiere -y está en todo su derecho- rebajarse el sueldo o salir gratis del club que más dinero le ha pagado en toda su carrera deportiva. Samuel Umtiti no aceptó en verano la carta de libertad que lo ofreció el director de fútbol Mateu Alemany.

Otra alternativa para incrementar el límite salarial y tener posibilidades de inscribir es ingresando dinero. El Barça debe cerrar la venta del 49% de la productora de contenidos audiovisuales Barça Studios y está trabajando para cerrar la aportación de CVC, que le proporcionaría cerca de 250 millones. Con eso se podría empezar a trabajar, ya que los 595 millones aprobados en verano y pedidos a Goldman Sachs solamente se pueden utilizar para devolver parte de la deuda ya contraída con bancos, fondos y también con personal deportivo. Así lo autorizaron los socios. Otro uso de ese dinero debería ser consultado y aprobado de nuevo. Una vez abonada dicha deuda, el pasivo de la entidad bajará de esos 3.800 millones a cerca de 3.200. El acuerdo particular con CVC, al margen del ya firmado con LaLiga, debe permitir al Barça mejorar su límite salarial, ahora de 95 millones de euros, e incorporar a los futbolistas que necesita Xavi para empezar la reconstrucción del primer equipo de fútbol masculino. También tendrá que cerrar de manera urgente el nuevo patrocinador, ya que Rakuten -que ahora paga 30 millones más variables por temporada- termina contrato este próximo 30 de junio. Según pudo saber Goal, el departamento comercial está intentando cerrar un espónsor principal por una cifra cercana a los 60 millones.

Sin dinero, el Barcelona no puede moverse. Necesita que le presten más de 1.000 millones para arreglar un estadio que se cae a pedazos y que requiere actualizarse a los nuevos tiempos para poder generar los ingresos necesarios; y necesita, también, que le dejen algunos millones más para afrontar otra revolución en la plantilla deportiva que le vuelva a situar entre los mejores equipos del planeta, con un Erving Haaland con el que todo el club sueña para levantar el ánimo y las posibilidades de luchar por todos los títulos. A falta de líquido, Laporta necesita tirar de créditos para activar -como en 2003- el círculo virtuoso: inversión en jugadores, buenos resultados, títulos, más afición, más prestigio. Y todo ello lleva a obtener nuevos recursos para que el engranaje siga rodando. Estas próximas semanas serán decisivas en el club. El próximo domingo, primer asalto: el referéndum para que la directiva pueda pedir 1.500 millones y empezar la construcción del nuevo Camp Nou. El Barça se juega media vida antes de las Navidades. Año nuevo, ¿vida nueva?