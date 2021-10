El Barcelona de Koeman se sigue haciendo pequeño ante los "grandes"

Con el holandés en el banquillo, los números azulgrana ante los "grandes" son realmente preocupantes

Ronald Koeman seguirá en el cargo. Al menos, de momento. La dolorosa derrota del Barcelona en el clásico ante el Real Madrid no significará el despido de un entrenador que sigue teniendo una asignatura pendiente que no se puede disimular: su equipo es incapaz de ganar los partidos "grandes". La tabla de clasificación de la Liga no engaña: el Barcelona es noveno, ha ganado 4 partidos de 9 posibles, ha perdido dos y en Liga de Campeones ha encajado dos goleadas y su clasificación para octavos corre peligro.

En cuanto al registro de Koeman ante los equipos de la talla del Barcelona, los números son desoladores y realmente contundentes: Siete derrotas, dos empates y una sola victoria. Unos registros muy pobres, en los que apenas destaca el estéril triunfo en el estadio de la Juventus, que a la postre no sirvió de nada porque después, el cuadro italiano acabó goleando en el Camp Nou y siendo primero de grupo.

Rival Resultado Real Madrid 1-3 Derrota Real Madrid 1-2 Derrota Atlético Madrid 1-0 Derrota Atlético Madrid 0-0 Empate Atlético Madrid 2-0 Derrota Bayern Múnich 0-3 Derrota PSG 1-4 Derrota PSG 1-1 Empate Juventus de Turín 0-2 Victoria Juventus de Turín 0-3 Derrota

En total, en todos esos duelos ante equipos "grandes", el equipo de Koeman ha caído casi siempre y ha visto cómo los rivales conseguían firmar magnìficos resutlados que, en algunos casos, acabaron en goleadas. En total, en estos partidos el Barcelona ha marcado 6 goles a favor por 19 en contra. Nadie podría dudar que la asignatura pendiente de Koeman es ganar a algún equipo "grande". Se le atragantan.

Un "acoso" condenable

Nada más finalizar el duelo ante el Real Madrid, decenas de aficionados esperaron al entrenador azulgrana a la salida del Camp Nou, llegando a rodear su coche entre gritos, selfis y algunos insultos. El lamentable episodio quedó grabado en varios vídeos emitidos en las redes sociales. Como no podía ser de otra manera, el FC Barcelona condenó esos hechos y especificó que tomará medidas para que algo así no vuelva a suceder.