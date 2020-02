El Barcelona contrató una empresa para defender la imagen de la directiva en las redes

Según la Cadena Ser, estos perfiles también atacan nombres como Messi, Piqué, Guardiola y oponentes en las futuras elecciones.

La directiva del habría contratado a la empresa I3 Ventures para crear contenido en las redes sociales para defender el trabajo de la directiva y la imagen del presidente, Josep María Bartomeu. Según la noticia de la Cadena Ser, estas cuentas en las redes sociales también ha erosionado la imagen de otras personas y entidades que tienen relación con la entidad.

De acuerdo con la información de la emisora, el club ha admitido la existencia de estas cuentas en redes sociales no oficiales pero sólo con el objetivo de preservar la imagen del club. No obstante, la Cadena Ser asegura que han emitido mensajes con el objetivo de erosionar a ex del club como Guardiola, Puyol o Xavi, candidatos a las futuras elecciones como Víctor Font, Joan Laporta o Agustí Benedito, el presidente de MediaPro, Jaume Roures, e incluso políticos y actores políticos, Quim Torra, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, ANC, Òmnium Cultural o Tsunami Democràtic.

La información asegura que los servicios de la empresa I3 Ventures han sido pagados por parte del club a través de seis facturas distintas cuya valor total acsciende a un millón de euros.