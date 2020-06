El Barcelona completará el fichaje de Gustavo Maia, según su agente

El jugador del Sao Pablo, de 19 años, comenzó a aprender español antes de un posible traslado al Camp Nou; en junio se puede concretar.

El activará la opción de compra que tiene sobre el adolescente del Sao Pablo Gustavo Maia este mismo mes de junio, según afirmó el agente del jugador.

El cuadro azulgrana ha estado buscando un reemplazo para Neymar desde 2017, después de que la estrella de Brasil se fuera al Paris Saint-Germain por una cifra récord, dejando un agujero gigante en el ala izquierda ofensiva de los culés.

Más equipos

Es delantero, un extremo rápido para jugar por las bandas y poco por el medio. Mide 168 centímetros. Pequeño, sí, pero con grandes virtudes técnicas. Se incorporó a las categorías de base del equipo paulista en 2014, cuando tenía apenas 13 años. Con la institución brasileña, tiene contrato hasta junio de 2022.

A comienzos de año, las actuaciones de Maia en la Copa Sao Paulo, el torneo juvenil más prestigioso de , llamaron la atención del cuadro catalán, que tiene una opción de compra preferencial al haber pagado un millón de euros.

El extremo de 19 años se convirtió en padre en diciembre y superó problemas personales para abrirse camino en el once inicial en la Copinha, donde anotó tres goles en siete partidos.

¿Cuánto dinero debe pagar el Barcelona para fichar a Maia?

Ahora se necesita que el Barça pague 3.5 millones de euros más para fichar a Maia de forma permanente y su representante, Danilo Silva, confía en que eso sucederá.

El artículo sigue a continuación

"Estamos seguros de que Barcelona completará la compra", dijo a Radio Transamerica en unas declaraciones recogidas por Globo Esporte. "Ya hubo una señal del club y el lunes Maia comenzó clases particulares de español para prepararse más. Otros clubes vinieron a nosotros en los últimos meses, pero nunca tuvimos dudas, siempre quiso el Barcelona".

Sin embargo, el director deportivo del Sao Pablo, Alexandre Passaro, dijo que aún no se les ha notificado que el Barça deseara comprar a Maia. "Ya sea que vaya a Barcelona o no, no podemos estar seguros, porque tienen hasta el 30 de junio para notificarnos y aún no lo han hecho", dijo Passaro. "La última vez que les hablé me ​​dijeron que todo era muy incierto. La Liga estableció el reinicio de los partidos para el 11 de junio. Quién sabe, pueden darnos una señal en los próximos 30 días para saber si Maia se va o no".

El Barcelona tiene una rica historia cuando se trata de sacar lo mejor del talento sudamericano y esperará que Maia pueda convertirse en otra superestrella del futuro. Y Maia deseará seguir los pasos de otros ilustres jugadores como Romario, Rivaldo, Ronaldinho o Neymar, leyendas brasileñas del pasado que protagonizaron grandes momentos en el Camp Nou.