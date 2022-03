El Barcelona acelera por Kessié

El Barcelona tiene claro que si, además de fichar a Erling Haaland, quiere reforzarse en verano con otros jugadores, debe apostar de nuevo por futbolistas que lleguen con la carta de libertad. Es decir, sin pagar traspaso. Ya lo hizo en 2021 con las llegadas de Eric Garcia, de Memphis Depay y del Kun Agüero; y lo volvió a repetir en el mes de enero de 2022 con la cesión de Adama Traoré y los fichajes sin desembolso de Dani Alves y Pierre-Emerick Aubameyang, que consiguió la carta de libertad para terminar su relación con el Arsenal. De cara al próximo verano, Haaland es la principal prioridad. Se harán todos los esfuerzos para contratar al noruego, entre los que se encuentran la búsqueda de futbolistas que terminen contrato para poder reforzarse sin la necesidad de abonar una cifra por el traspaso.

Es el caso de Franck Kessié, que tiene decidido no renovar con el Milan, con el que termina contrato el próximo 30 de junio tras cinco temporadas vistiendo los colores rossoneri. El centrocampista de 25 años quiere dar el salto a un equipo con más aspiraciones que el Milan, sobre todo en Europa, y uno de los clubes que le atrae es el Barça, que quiere apostar por su perfil para completar la plantilla. En los últimos días, los azulgrana han acelerado para poder cerrar cuanto antes su fichaje, por el que solamente debe llegar a un acuerdo con el jugador y su representante. Por ahora, el internacional marfileño ha rechazado todas las ofertas de renovación que le ha presentado el Milan a la espera de una mejora considerable, algo que el Barcelona conoce.

El club catalán no quiere perder la oportunidad de firmar al centrocampista por varios motivos. El primero, porque es gratis, porque no costaría nada en concepto de traspaso, aunque este aspecto siempre conlleva un beneficio extra para los representantes en forma de comisión por fichaje. Pero no sería ni de lejos el precio que podría pedir el Milan si Kessié tuviera contrato en vigor (su valor es de 48 millones de euros, según "Transfermarkt"). El segundo motivo es la edad: 25 años, internacional con Costa de Marfil, con capacidad de crecimiento y progresión y con experiencia tanto en una de las grandes ligas como en Europa. Y el tercer aspecto que el Barça tiene en cuenta es el perfil. Es un jugador diferente a lo que dispone Xavi Hernández en su plantilla. Es un futbolista mucho más físico que técnico, con recorrido, resistente y con inteligencia táctica, que podría ser útil para según qué tipo de partidos.

Por todo ello, el Barcelona quiere evitar que Franck Kessié se le escape, así como otros jugadores que quedan libres en julio y por los que podría llegar a apostar como los centrales Andreas Christensen (Chelsea) y Alessio Romagnoli (Milan), el delantero de la Juventus Paulo Dybala, el lateral diestro del Ajax Noussair Mazraoui o su mismo guardameta, el ex azulgrana André Onana.