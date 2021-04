El Barça tomará hoy decisiones sobre la Superliga

Laporta convoca a sus directivos para hablar, entre otros aspectos, del proyecto de Superliga y de la convocatoria de la Asamblea de socios

La Asamblea de socios del Barcelona está prevista que celebre antes del 30 de junio. En ella, los compromisarios seleccionados por sorteo deberán aprobar o suspender las cuentas del ejercicio económico 2019-20, cerradas por la directiva de Josep Maria Bartomeu, y hacer lo propio con el presupuesto diseñado por los gestores anteriores y que preveía unos beneficios de un millón de euros a final de este curso, algo que no se cumplirá. Habrá pérdidas, y considerables. Estos dos aspectos fueron aprobados por la junta antes de su dimisión sin necesidad de pasar de inmediato por Asamblea, aprovechando una medida diseñada por la Generalitat para que los clubs no quedaran atrancados ante la pandemia del coronavirus, ya que las reuniones estaban limitadas a un número máximo de asistentes y no se permitían aglomeraciones.

Según ha podido saber Goal, esta Asamblea forma parte del orden del día de la reunión de junta directiva convocada para este jueves, fecha en la que también hay fútbol: el Barça recibe al Granada con la posibilidad de colocarse líder de LaLiga. Los directivos han sido citados a las dos de la tarde en el Camp Nou, aunque la reunión empezará tras un almuerzo previo. La junta directiva de Joan Laporta deberá analizar qué aspectos formarán parte de la Asamblea a parte de la situación económica, aunque Goal puede avanzar que en ella se tratarán los temas más urgentes. Por ejemplo, la modificación de los estatutos para, entre otros cambios, reducir de seis años a cinco el mandato de la junta, no entrará en la próxima Asamblea. Cabe recordar que es una propuesta que la candidatura de Laporta presentó en campaña electoral.

Veremos también si los socios tienen la posibilidad, en esta próxima reunión de compromisarios, de levantar los colores azul, rojo y blanco para aprobar la entrada -o no- del Barça en la Superliga europea de la cuál el club todavía forma parte. De hecho, la directiva cree en el proyecto y lo defenderá, aunque varios miembros del consejo consideran que la comunicación por parte de la organización se hubiera podido hacer mejor y que ello no ha ayudado a proyectar una buena carta de presentación.

La Superliga, esté o no en la Asamblea, forma también parte del orden del día de la junta directiva de esta tarde. Los compañeros de Laporta tendrán opción de debatir cuáles son los próximos pasos a seguir, siendo conscientes de que el futuro inmediato del club pasa por su viabilidad económica y por ingresar de manera urgente una buena cantidad de millones. En dicha junta también se nombrará a los responsables de varias comisiones y comités, entre ellas, las vinculadas al control de la gestión: Comité de Compliance, Comité de Adjudicaciones y Comisión de Control y Transparencia, cuyos directivos responsables dimitieron en bloque a raíz del Barçagate.