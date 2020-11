El Barça pudo fichar a Morata y no quiso pujar por Haaland

Bordas reconoce que tenían cerrada la cesión del delantero español, pero que el Atlético de Madrid se metió en la operación y se llevó al futbolista.

Javier Bordas, directivo del durante la etapa de Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, ha concedido una entrevista a Mundo Deportivo en la que habla de muchos nombres propios que pudieron vestir la camiseta del Barcelona y que finalmente no lo hicieron. Además del nombre de Mbappé, que pudo llegar por 100 millones de euros, Bordas habla de Morata y Haaland. Sobre el primero asegura que tuvieron la cesión cerrada y que no pujaron por el noruego, ya que la secretaría técnica consideraba que no era un jugador para el estilo del Barcelona.

La cesión de Morata estuvo cerrada, pero apareció el

"Morata venía sin dinero, era una cesión lo que habíamos logrado. Estuvimos reunidos con su agente, con Segura y Planes. Y venía cedido con una opción de compra. Pero no llegamos a formalizar nada porque el Atlético se enteró y, dada la relación de Juanma López y Morata con el Atlético, pues se lo llevaron. Porque nosotros no quisimos hacerlo".

Haaland, un delantero que no encajaba en el estilo del equipo

"Porque me decían que no era un jugador del modelo Barça. Entiendo que Bartomeu haga caso de la secretaría técnica, pero la verdad es que podrían haber venido estos jugadores, que luego tampoco sabes qué rendimiento van a dar".

Courtois y Ter Stegen podrían haber compartido portería

"Cuando moví lo de Courtois lo hablé antes con Rosell. Me dijo que si podíamos hacer algo, lo hacíamos. Puse a disposición traer a Courtois y Zubi, con buen criterio, quiso traer a Ter Stegen y acertamos porque es el mejor del mundo. Pero luego llegó Unzué y decidimos traer a otro, a Bravo, un gran portero. Pero quizás pudimos tener a Courtois con Ter Stegen juntos".