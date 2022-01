El Barça pelea la cesión de Tagliafico

Desde hace varias semanas, en Barcelona se discute la titularidad indiscutible de varias de las figuras que lo han ganado todo vestidos de azulgrana. Es el caso de Gerard Piqué, Jordi Alba y Sergio Busquets, los capitanes, los más veteranos del equipo y los que asumen los galones de un conjunto que sigue en reconstrucción tras las salidas de Leo Messi y Antoine Griezmann el pasado verano. Uno de los más señalados es Jordi Alba, el lateral zurdo que sigue jugando todos los minutos de todos los partidos. "Nadie me ha regalado jugar en el Barça", dijo tras el partido en Mendizorrotza. Alba se reivindicó y asumió las críticas recibidas durante los últimos tiempos ante los micrófonos de Movistar Plus, consciente de que forma parte del grupo de vacas sagradas del vestuario.

A día de hoy, Alba no tiene competencia. De hecho, el Barcelona ha fracasado año tras año en la búsqueda del suplente del lateral zurdo. Nadie ha salido como se esperaba y el de L'Hospitalet de Llobregat, por rendimiento, calidad individual, juego colectivo y también por falta de competencia, no ha salido nunca del once titular. A sus 32 años -cumple 33 en marzo-, el club ve que necesita un relevo. Por lo menos, para cubrir con garantías los partidos en los que Alba deberá descansar. Y ese sustituto podría ser Nicolás Tagliafico, con el que ya se está negociando una llegada en este mercado invernal.

Tagliafico termina contrato con el Ajax de Amsterdam en verano de 2023 y según ha podido saber Goal, está empujando a su club para que le deje marcharse al Barcelona. Hace meses que el jugador tiene muchas ofertas y sabe que el azulgrana es un tren que no puede dejar pasar. El Barça no puede pagar ahora un traspaso, con lo cuál la solución más factible es una cesión de media temporada, hasta este próximo mes de junio. Esa cesión incluiría una opción de compra de 6 millones de euros, una cifra asequible una vez el club blaugrana cierre el ejercicio económico y se recupere parte de la situación financiera. Durante estos últimos días, Barça y Ajax han hablado sobre el asunto, algo que se seguirá haciendo hasta agotar las opciones que da el mercado invernal, que finaliza el 31 de enero. Xavi, por su parte, ya ha dado el visto bueno a la llegada del internacional argentino. Pese a eso, Tagliafico no es la única opción que baraja el club, pero sí un objetivo que siempre ha estado en mente por ser una oportunidad de mercado y un jugador que puede actuar como lateral e incluso como central.

Sin embargo, el Barça necesita cerrar salidas antes de poder incorporar a ningún jugador. El conjunto catalán tuvo que hacer malabares para inscribir a Ferran Torres, renovando incluso a Samuel Umtiti, y la prioridad ahora es conseguir la salida de Dembélé, Sergiño Dest, Braithwaite o el mismo Umtiti. Sin alguna de esas salidas es imposible que los azulgrana puedan inscribir a nadie. Para convencer al conjunto neerlandés y acelerar la operación, el Barcelona ha puesto sobre la mesa el nombre de Alejandro Balde, lateral zurdo de 18 años con el que Xavi no ha contado desde su llegada al banquillo. Balde debutó en LaLiga siendo titular en el Camp Nou ante el Granada, con Ronald Koeman, pero ya no volvió al once. Disputó unos minutos ante el Bayern y el Dínamo de Kiev en Champions y ante el Alavés, el Celta y el Elche en la competición local, sin asentarse en el primer equipo. Es por ello que el Barça contempla su salida en forma de cesión y el Ajax podría ser un buen destino para seguir formándose en un juego similar al del conjunto blaugrana.