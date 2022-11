El balón del Mundial Qatar 2022: marca, cómo es, diseño, colores, precio, dónde comprarlo y todo que debes saber sobre la pelota Al Rihla de adidas

El Mundial de Qatar 2022 ya asoma en el horizonte después de cuatro largos años. Esta cita mundialista tendrá la gran peculiaridad de ser la primera en la historia que no se dispute en verano, sino que se celebrará en los meses de invierno debido a las condiciones climatológicas del país anfitrión.

Las 32 mejores selecciones del planeta se enfrentarán en ocho grupos de cuatro por pasar a los octavos de final en busca del ansiado título que defiende Francia tras alzarse con el campeonato en Rusia 2018, y la FIFA ya ha dado a conocer cómo será el balón con el que se jugará sobre el césped.

El esférico de este Mundial de Qatar 2022 se llama en esta edición 'Al Rihla', que significa 'el viaje' en árabe, y vuelve a ser de la marca "adidas", que ha realizado el 14º balón consecutivo de un campeonato del mundo.

